সাবেক ডিআইজি নাজমুল আলমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

পুলিশের সাবেক ডিআইজি শেখ নাজমুল আলমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দিয়েছেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক মনির মিয়া অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নাজমুল আলমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, নাজমুল আলমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। দুদক ওই অভিযোগ অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, নাজমুল আলম যেকোনো সময় দেশত্যাগ করে বিদেশ চলে যেতে পারেন। সেটা হলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। এ কারণে তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুরাদনগর থানার এসআই আব্দুল্লাহ আল মাসুদের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় সাতজনকে ইয়াবা সেবনরত অবস্থায় হাতেনাতে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন নবীপুর গ্রামের আবুল কালাম আজাদ (৪৭)...২১ মিনিট আগে
সাবেক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার স্বামী ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিকের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তাঁর আয়কর নথি পর্যালোচনা করতে চেয়ে আবেদন করলে এ আদেশ দেন আদালত।২৪ মিনিট আগে
এ সময় মূল্যতালিকা না থাকায় মুদিদোকান ও মাছ-মাংসের দোকানদারদের সতর্ক করা হয়। সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করা না হলে আইনি ব্যবস্থার কথা জানান তাঁরা। পাশাপাশি ফুটপাত দখল করে বসা ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলোকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্যত্র সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন স্থানীয় সংসদ সদস্য।৪৩ মিনিট আগে
কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের উখিয়ার ছেপটখালী এলাকায় নোহা মাইক্রোবাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজিচালকসহ অন্তত চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করেছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে