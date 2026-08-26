মাজারে মাদক সেবন বরদাশত করা হবে না: এমপি আশরাফ উদ্দিন বকুল

‘মাজার করবে ঠিক আছে। তবে সেখানে যেন কোনোভাবেই মাদক সেবন না হয়, সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যে মাজারে মাদকসহ অনৈতিক কার্যকলাপ হয়, তা বন্ধ করতে হবে।’ নরসিংদীর রায়পুরায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত জশনে জুলুস, দরুদ, মিলাদ-কিয়াম ও আলোচনা সভায় মাজারে মাদক সেবন ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল।
আজ বুধবার উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, ‘এখানে অনেকেই বসে আছেন নবীর অনেক আশেক, কিন্তু নবীর আদর্শ নেই। নবীর আদর্শ, আদেশ-নিষেধ পালন করলেই দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব হওয়া সম্ভব।’
মহানবীর আদর্শ ধারণ করে সুন্দর ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
এর আগে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য জশনে জুলুস বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ হলরুমে গিয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।
উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিবের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক পীরজাদা মো. জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাসুদ রানা।
বিশেষ অতিথি ছিলেন রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুজিবুর রহমান, সাবেক পৌর মেয়র আব্দুল কুদ্দুস, পৌর বিএনপির সভাপতি ঈদ্রিস আলী মুন্সী, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পলাশ, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল বাছেদ ও নাজমুল হাসান ভূঁইয়া মোহন, জেলা বিএনপির সদস্য কাজী আসাদুর রহমান মিলন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আলফাজ উদ্দিন মিঠু, সদস্য সচিব নূর আহাম্মেদ চৌধুরী মানিক, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. হাবিবুর রহমান শাহীন মাস্টার এবং পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলাম সোহেল।
এ ছাড়া উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রেললাইনের পাশে ২৫০টি তালগাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
সড়ক ও জনপথ বিভাগের বৈষম্যপূর্ণ উচ্ছেদের প্রতিবাদ ও পুনর্বাসনের দাবিতে গাজীপুরের বাঘের বাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। প্রায় এক ঘণ্টার অবরোধে মহাসড়কের উভয় পাশে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকেরা।৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালীগঞ্জে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জনশান্তি বিনষ্টের অভিযোগে চারজনকে কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় জনস্বার্থে বিশেষ অভিযান চালানো হয়।৮ মিনিট আগে
রাজশাহীতে আমন ধান রোপণের প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। ফলে নন-ইউরিয়া সারের চাহিদা কমেছে। অন্যদিকে আমন ধানে উপরি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সারের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। জেলায় বর্তমানে ২ হাজার ৪৬৯ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার মজুত রয়েছে, যা ৪৯ হাজার ৩৮০ বস্তার সমান।১৬ মিনিট আগে