Ajker Patrika
En
জামালপুর

২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ৭৫০ রোগীর খাবার-সরঞ্জাম বরাদ্দ—তদন্ত করবেন মন্ত্রী

জামালপুর প্রতিনিধি 
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ৭৫০ রোগীর খাবার-সরঞ্জাম বরাদ্দ—তদন্ত করবেন মন্ত্রী
জামালপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে কথা বলছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেছেন, ‘হাসপাতালটি দেখে আমার খারাপ ধারণা হলো। এখানে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খালেদা জিয়া এটি করেছিলেন। বিগত ২০ বছরে এই প্রতিষ্ঠানে কোনো হাত দেওয়া হয়নি।’

আজ বিকেলে জামালপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়মে ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, ‘এটি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল। অথচ ৭৫০ রোগীর খাবার-দাবার ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় এখানে। রোগীদের জন্য বরাদ্দের অর্থ ও সরঞ্জাম যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি না, আমি তদন্ত করব।’

মন্ত্রী বলেন, ‘এখানকার ২৫০ আর জামালপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৫০০ শয্যা। এই ৭৫০ শয্যার জন্য সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়।’

এর আগে বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগ দেন।

বিষয়:

অনিয়মজামালপুরচিকিৎসাহাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত