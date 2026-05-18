নরসিংদীতে চিংড়ি মাছে জেলি মেশানোয় ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নরসিংদীতে চিংড়ি মাছে অবৈধভাবে জেলি মেশানোর দায়ে পরিমল দাস নামের এক পাইকারি মাছ ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে জব্দ করা প্রায় ১২৩ কেজি জেলি মিশ্রিত চিংড়ি মাছ জনসমক্ষে ধ্বংস করা হয়। আজ সোমবার (১৮ মে) সকাল ৬টার দিকে নরসিংদী পৌর শহরের বৌয়াকুড়ে এমপি মার্কেট এলাকার মাছের পাইকারি আড়তে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন নরসিংদী সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মেফতাহুল হাসান। তিনি জানান, চিংড়ি মাছে জেলি প্রবেশ করানোর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী ওই ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, অভিযানের সময় বিপুল পরিমাণ জেলি মিশ্রিত চিংড়ি মাছ জব্দ করা হয়। পরে জনসমক্ষে প্রায় ১২৩ কেজি মাছ ধ্বংস করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) বলেন, ১৩ মে সদর উপজেলার বড়বাজার এলাকায় একই আইনে এক ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছিল। তদন্তে জানা যায়, তিনি এই পাইকারি ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই মাছ সংগ্রহ করেছিলেন।
জেলা প্রশাসনের নির্দেশনায় জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।
অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রসিকিউশন ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা।
