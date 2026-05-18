Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় ধনু নদে ট্রলারে মিলল ভারতীয় মদ ও পণ্য, গ্রেপ্তার ৩

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় ধনু নদে ট্রলারে মিলল ভারতীয় মদ ও পণ্য, গ্রেপ্তার ৩
গ্রেপ্তার তিনজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে ধনু নদে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রলার থেকে ৮০ বোতল ভারতীয় মদ, ৩০ কেজি জিরা, দুই বস্তা চিপসসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার পাঁচহাট গ্রামের চরপাড়া এলাকায় ধনু নদে এই অভিযান চালায় লেপসিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ি।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার চানখলাগাঁও গ্রামের আব্দুল সালাম (৩৪), একই উপজেলার দেলোয়ার হোসেন (২৮) ও সোনাপুর গ্রামের হারিস উদ্দিন (৩৪)।

নৌ পুলিশ সূত্র জানায়, ধনু নদ দিয়ে ট্রলারে করে ভারতীয় পণ্য ও মাদক পাচার করা হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেপসিয়া নৌ পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়। পরে একটি ট্রলার থামিয়ে তল্লাশি করে ভারতীয় মদ, চিপস ও জিরা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া এসব পণ্য কিশোরগঞ্জের দিকে নেওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

লেপসিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই জগৎজ্যোতি চৌধুরী বলেন, আটক ব্যক্তিদের রাখার মতো ব্যবস্থা ফাঁড়িতে না থাকায় রাতেই তাঁদের খালিয়াজুরী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। একই সঙ্গে জব্দ করা মালামালও থানায় জমা দেওয়া হয়েছে।

খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসিরউদ্দিন জানান, এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। তিনজনকে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

খালিয়াজুরীভারতীয়গ্রেপ্তারমদময়মনসিংহ বিভাগনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

সম্পর্কিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আইনজীবীদের হামলায় ৭ জন আহত, সাংবাদিক-পুলিশ লাঞ্ছিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আইনজীবীদের হামলায় ৭ জন আহত, সাংবাদিক-পুলিশ লাঞ্ছিত

নেত্রকোনায় খাদ্যগুদামে মিলল অতিরিক্ত সাড়ে ৪৩ টন চাল, গুদাম সিলগালা

নেত্রকোনায় খাদ্যগুদামে মিলল অতিরিক্ত সাড়ে ৪৩ টন চাল, গুদাম সিলগালা

নরসিংদীতে চিংড়ি মাছে জেলি মেশানোয় ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নরসিংদীতে চিংড়ি মাছে জেলি মেশানোয় ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মুলাদীতে যুবক হত্যা: ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ৩

মুলাদীতে যুবক হত্যা: ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ৩