নেত্রকোনায় ধনু নদে ট্রলারে মিলল ভারতীয় মদ ও পণ্য, গ্রেপ্তার ৩

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে ধনু নদে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রলার থেকে ৮০ বোতল ভারতীয় মদ, ৩০ কেজি জিরা, দুই বস্তা চিপসসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার পাঁচহাট গ্রামের চরপাড়া এলাকায় ধনু নদে এই অভিযান চালায় লেপসিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ি।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার চানখলাগাঁও গ্রামের আব্দুল সালাম (৩৪), একই উপজেলার দেলোয়ার হোসেন (২৮) ও সোনাপুর গ্রামের হারিস উদ্দিন (৩৪)।
নৌ পুলিশ সূত্র জানায়, ধনু নদ দিয়ে ট্রলারে করে ভারতীয় পণ্য ও মাদক পাচার করা হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেপসিয়া নৌ পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়। পরে একটি ট্রলার থামিয়ে তল্লাশি করে ভারতীয় মদ, চিপস ও জিরা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া এসব পণ্য কিশোরগঞ্জের দিকে নেওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
লেপসিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই জগৎজ্যোতি চৌধুরী বলেন, আটক ব্যক্তিদের রাখার মতো ব্যবস্থা ফাঁড়িতে না থাকায় রাতেই তাঁদের খালিয়াজুরী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। একই সঙ্গে জব্দ করা মালামালও থানায় জমা দেওয়া হয়েছে।
খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসিরউদ্দিন জানান, এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। তিনজনকে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
