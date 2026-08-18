Ajker Patrika
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নরসিংদী

মাদক সেবনের অভিযোগে পুলিশ কনস্টেবলসহ আটক ৪

নরসিংদী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৬, ১০: ২৭
মাদক সেবনের অভিযোগে পুলিশ কনস্টেবলসহ আটক ৪

নরসিংদীর বেলাবতে মাদক সেবনের অভিযোগে শামসুল ইসলাম নামে এক পুলিশ কনস্টেবলসহ চারজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। সোমবার (১৭ আগস্ট) রাতে উপজেলা সদরের মাটিয়ালাপাড়া এলাকার একটি বাগানবাড়ি থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, পুলিশ কনস্টেবল শামসুল ইসলাম, মাটিয়ালাপাড়ার মৃত আলী আকবরের ছেলে উজ্জল মিয়া (৩৭), ইব্রাহিমপুর গ্রামের আতস আলীর ছেলে রকি (২৮) ও মৃত মজনু মিয়ার ছেলে বাদল (৩৭)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে মাটিয়ালাপাড়া এলাকার একটি বাগানবাড়িতে পুলিশ কনস্টেবল শামসুল ইসলামসহ কয়েকজন মাদক সেবন করছিলেন। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন বাড়িটি ঘেরাও করে তাঁদের আটক করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের থানায় নিয়ে যায়।

ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন ‘রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়, তাহলে মাদক ঠেকাবে কে?’ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধেই যখন মাদকের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে মাদকবিরোধী কার্যক্রম নিয়ে আস্থার সংকট তৈরি হয় বলে মনে করছেন অনেকে।

বেলাব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। অপকর্ম বা মাদকের সঙ্গে জড়িত কাউকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২৭ এপ্রিল বেলাব উপজেলার খামারেরচর এলাকা থেকে মো. জীবন মিয়া (২৮) নামে আরেক পুলিশ কনস্টেবলকে ৫০০টি ইয়াবাসহ আটক করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। তিনি কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার চণ্ডিবের মধ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং বেলাব থানায় কর্মরত ছিলেন।

বিষয়:

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