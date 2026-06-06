Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদীর বেলাবতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই কিশোর নিহত

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর বেলাবতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই কিশোর নিহত
প্রতীকী ছবি

নরসিংদীর বেলাব উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সোহান (১৪) ও নাহিদ (১৪) নামে দুই কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় শুভ (৩০) ও সিয়াম (২৮) নামে আরও দুই আরোহী আহত হয়েছে। শুক্রবার (৫ জুন) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বেলাব-পোড়াদিয়া সড়কের পাটুলি ইউনিয়নের বটতলী বাজারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহান বাজনাব ইউনিয়নের বীরবাঘব গ্রামের ইতালিপ্রবাসী মামুন মিয়ার ছেলে এবং নাহিদ একই গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে। তারা দুজনই হাড়িসাংগান উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল বলে জানা গেছে।

আহতদের মধ্যে শুভ বেলাব গ্রামের মরহুম শাহজাহান মিয়ার ছেলে এবং সিয়াম বীরবাঘব গ্রামের সুমন মিয়ার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, একটি মোটরসাইকেল পোড়াদিয়া থেকে বীরবাঘবের দিকে যাচ্ছিল এবং অপরটি বিপরীত দিক থেকে পোড়াদিয়ার দিকে আসছিল। বটতলী বাজার এলাকায় পৌঁছালে দুই মোটরসাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই সোহানের মৃত্যু হয়। পরে নাহিদকে বেলাব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গুরুতর আহত শুভকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নরসিংদী জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে সিয়ামকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়িতে নেওয়া হয়েছে।

বেলাব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ জানান, দুর্ঘটনায় দুই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

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