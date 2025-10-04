Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নরসিংদী

রায়পুরায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে স্বাস্থ্য সহকারীরা

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য সহকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য সহকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নরসিংদীর রায়পুরায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন স্বাস্থ্য সহকারীরা। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়। চলবে বেলা ৩টা পর্যন্ত।

কর্মবিরতিতে উপস্থিত উপজেলা স্বাস্থ্য সহকারী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকেরা। এ সময় বক্তব্য দেন নরসিংদী জেলা কমিটির সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক জুয়েল ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ মোমেন মিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য সহকারী কামরুন নাহার, আবুল কালাম, তাজিন ইসলাম, স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. নোমান মিয়া প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি। কিন্তু দীর্ঘদিনের ন্যায্য দাবি চাকরি জাতীয়করণ, পদমর্যাদা উন্নয়ন ও বেতনকাঠামো সংস্কারের কোনো সমাধান এখনো হয়নি। তাঁরা আরও জানান, গত ২৮ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরদিন (২৯ সেপ্টেম্বর) জেলা সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস মেলেনি।

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দ্রুত দাবি মেনে নেওয়া না হলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।

প্রসঙ্গত, এ কর্মবিরতির কারণে উপজেলা পর্যায়ের সব ধরনের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে জরুরি সেবা কিছুটা সীমিত আকারে চালু রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিষয়:

নরসিংদীঢাকা বিভাগঢাকারায়পুরা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

মাদক পাচার: ইয়াবার আঁতাতে জড়িত সবাই

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে গুলতেকিন খানের পোস্ট, কেন এতো আলোচনা

২০২৬ সালের রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

ট্রাম্প প্রস্তাবিত গাজা প্রশাসনে থাকবে কট্টর জায়নবাদী ও বিলিয়নিয়ার, নথি ফাঁস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

রায়পুরায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে স্বাস্থ্য সহকারীরা

রায়পুরায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে স্বাস্থ্য সহকারীরা

কোম্পানীগঞ্জে খালে ডুবে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

কোম্পানীগঞ্জে খালে ডুবে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

কাদাপানিতে একাকার ১ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, অর্ধলক্ষ মানুষের ভোগান্তি

কাদাপানিতে একাকার ১ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, অর্ধলক্ষ মানুষের ভোগান্তি

বাউফলে তরমুজ ডাকাতির ঘটনায় মূল হোতা গ্রেপ্তার

বাউফলে তরমুজ ডাকাতির ঘটনায় মূল হোতা গ্রেপ্তার