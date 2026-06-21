নরসিংদীতে বজ্রপাতে মাদ্রাসার তিন ছাত্র নিহত

নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় মাদ্রাসায় অজু করার সময় বজ্রপাতে তিন ছাত্র নিহত হয়েছে। এ সময় আরও একজন ছাত্র আহত হয়েছে।
রোববার (২১ জুন) সন্ধ্যায় উপজেলার পাঁচকান্দি এলাকার মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হচ্ছে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার বাসিন্দা জহিরুল হক (১৫), আবু রায়হান (১৪) ও আবু জাফর (১৫)। আহত আরেক ছাত্র বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
মনোহরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর বাদশা জানান, মাগরিবের নামাজের আগে মাদ্রাসার অযুখানায় অজু করার সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে চারজন ছাত্র আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ মোসতানশির বিল্লাহ তিন ছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত অপর ছাত্রকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
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