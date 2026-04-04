শতাধিক ছাগলের মৃত্যু: নরসিংদীর গ্রামে ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প

নরসিংদীর রায়পুরায় অজ্ঞাত রোগে শতাধিক ছাগলের মৃত্যুর ঘটনায় ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প করেছে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দিনব্যাপী উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্পটি করা হয়। ক্যাম্পে দুই শতাধিক ছাগলকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।
এর আগে ‘নরসিংদীতে অজ্ঞাত রোগে শতাধিক ছাগলের মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত খামারিরা’ শিরোনামে আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে রায়পুরা উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের উত্তর বাখরনগর ও রতনপুর গ্রামে এক সপ্তাহে শতাধিক ছাগলের মৃত্যু ও খামারিদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর তুলে ধরা হয়। আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর।
রায়পুরা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, ‘ছাগল গরিবের গাভি। এই এলাকায় বেশির ভাগ গ্রামীণ নারী খামারিরা সংসারের অন্য কাজের পাশাপাশি ছাগল লালনপালন করে থাকেন। এতে অনেকে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। হাসপাতাল একটু দূরে হওয়ায় আজ এসে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে অসুস্থ দুই শতাধিক ছাগলকে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।’
প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা জানান, ছাগল পালনে খামারিদের ‘মাচা পদ্ধতি’ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়, যা রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে কার্যকর বলে জানানো হয়। খামারিদের গবাদিপশুর সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। পল্লিচিকিৎসকের পরিবর্তে প্রশিক্ষিত ভেটেরিনারি চিকিৎসকের কাছে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে খামারিদের ছাগলকে নিয়মিত কৃমিনাশক প্রয়োগ ও টিকা দিতে বলা হয়।
ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্পে অংশ নেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন আবদুল্লাহ আল ফাহাদ, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নূর আহাম্মদ তুহিন, লাইভস্টক ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট রুহুল, কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট জালাল মিয়া ও পঙ্কজ বিশ্বাস।
