Ajker Patrika
নরসিংদী

শতাধিক ছাগলের মৃত্যু: নরসিংদীর গ্রামে ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প

নরসিংদী প্রতিনিধি
রতনপুর গ্রামে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্পে ছাগল নিয়ে যান খামারিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর রায়পুরায় অজ্ঞাত রোগে শতাধিক ছাগলের মৃত্যুর ঘটনায় ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প করেছে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দিনব্যাপী উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্পটি করা হয়। ক্যাম্পে দুই শতাধিক ছাগলকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

এর আগে ‘নরসিংদীতে অজ্ঞাত রোগে শতাধিক ছাগলের মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত খামারিরা’ শিরোনামে আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে রায়পুরা উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের উত্তর বাখরনগর ও রতনপুর গ্রামে এক সপ্তাহে শতাধিক ছাগলের মৃত্যু ও খামারিদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর তুলে ধরা হয়। আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর।

রায়পুরা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, ‘ছাগল গরিবের গাভি। এই এলাকায় বেশির ভাগ গ্রামীণ নারী খামারিরা সংসারের অন্য কাজের পাশাপাশি ছাগল লালনপালন করে থাকেন। এতে অনেকে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। হাসপাতাল একটু দূরে হওয়ায় আজ এসে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে অসুস্থ দুই শতাধিক ছাগলকে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।’

প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা জানান, ছাগল পালনে খামারিদের ‘মাচা পদ্ধতি’ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়, যা রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে কার্যকর বলে জানানো হয়। খামারিদের গবাদিপশুর সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। পল্লিচিকিৎসকের পরিবর্তে প্রশিক্ষিত ভেটেরিনারি চিকিৎসকের কাছে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে খামারিদের ছাগলকে নিয়মিত কৃমিনাশক প্রয়োগ ও টিকা দিতে বলা হয়।

ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্পে অংশ নেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন আবদুল্লাহ আল ফাহাদ, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নূর আহাম্মদ তুহিন, লাইভস্টক ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট রুহুল, কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট জালাল মিয়া ও পঙ্কজ বিশ্বাস।

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক