মোবাইল কিনে না দেওয়ায় বাবাকে কুপিয়ে জখম, ফতুল্লায় ছেলে গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মোবাইল ফোন কিনে না দেওয়ায় বাবাকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগে সালমান (২০) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আহত বাবা কামাল মিয়া (৪৫) বর্তমানে রাজধানীর পপুলার হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ভুইগড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আজ বুধবার বিকেলে ফতুল্লা মডেল থানা-পুলিশ অভিযুক্ত সালমানকে গ্রেপ্তার করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কামাল মিয়া ও তাঁর ছেলে সালমান ফতুল্লার ভুইগড় বাজারে সবজি বিক্রি করেন। কয়েক দিন ধরে সালমান একটি মোবাইল ফোন কিনে দেওয়ার জন্য বাবার ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ফোন কিনে দিতে না পারায় তাঁদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।
এর জেরে গতকাল রাতে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে সালমান ঘরে থাকা বঁটি দিয়ে বাবার ওপর হামলা চালান। এ সময় বাবা কামাল মিয়ার চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নারায়ণগঞ্জের খানপুর হাসপাতালে ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান।
আজ বিকেলে পুলিশ সালমানকে গ্রেপ্তার করে এবং হামলায় ব্যবহৃত বঁটিটি উদ্ধার করে।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর আলম বলেন, অভিযুক্ত সালমান মাদকাসক্ত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। মোবাইল ফোন কেনা নিয়ে বিরোধের জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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