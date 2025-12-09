Ajker Patrika

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ১৮ ভবন খালি করার নির্দেশ

  • ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের বেশির ভাগই সিদ্ধিরগঞ্জে।
  • প্রকৌশলীদের ধারণা, সেখানকার মাটি নরম।
  • সঠিকভাবে সয়েল টেস্ট করানোর তাগিদ।
সাবিত আল হাসান, নারায়ণগঞ্জ 
চলতি বছরের গত ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জে অন্তত ১৮টি ক্ষতিগ্রস্ত ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব স্থাপনার কোনোটিতে দেয়ালে ফাটল, আবার কোনোটিতে পিলারে ফাটল, আবার কোনোটি হেলে পড়েছে। ফলে ভবনগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও জেলা প্রশাসন। এগুলোর বাসিন্দাদের অন্যত্র সরে যেতে বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী সরে যেতে শুরু করেছেন ভবনমালিক ও ভাড়াটেরা।

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রায় ২০ লাখ মানুষের বসবাস। কাজের খোঁজে প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আসছেন মানুষ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসন নিশ্চিতে গড়ে উঠছে একের পর এক বহুতল ভবন। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর এসব ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নারায়ণগঞ্জ ডেভেলপার অ্যাসোসিয়েশনের নেতা গোলাম সারোয়ার সাঈদ বলেন, বাড়ি তৈরির আগে সঠিকভাবে সয়েল টেস্ট করানো জরুরি। এসব ক্ষেত্রে রাজউকের চেয়ে মালিকদের দায় বেশি।

২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ১৮ ভবনের মধ্যে ফতুল্লার পাগলা বাজারের হাজী ইউনুস সুপার মার্কেটও রয়েছে। চারতলা ভবনটিতে ফাটল ধরেছে। একই এলাকার চারতলা হাজী মিছির আলী মার্কেটের বিমে ফাটল ধরেছে। ফতুল্লার আলীগঞ্জে হেলে পড়েছে আমির হামজার চারতলা ভবন, একই এলাকায় কামরুল হাসান নামের এক ব্যক্তির আরেকটি চারতলা ভবনও হেলে পড়েছে। নারায়ণগঞ্জ শহরের মিশনপাড়ায় দেয়ালে ফাটল ধরেছে নয়তলাবিশিষ্ট এস আহমেদ প্যালেসে। ফতুল্লার মাসদাইরে হেলে পড়েছে মো. ইউসুফের পাঁচতলা ভবন, একই এলাকায় মাহমুদা খাতুন নামের এক নারীর পাঁচতলা ভবনও হেলে পড়েছে।

সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিংয়ের ২ নম্বর রোডে হেলে পড়েছে দেলোয়ার হোসেন এবং সিদ্দিকুর রহমানের পৃথক পাঁচতলা ভবন। একই হাউজিংয়ের ৪ নম্বর রোডে হেলে পড়েছে আবুল কালামের পাঁচতলা এবং ইকবালের সাততলা ভবন। ৫ নম্বর রোডে হেলে পড়েছে সাজেদা বেগম ও শহীদুল ইসলামের পৃথক পাঁচতলা ভবন।

সিদ্ধিরগঞ্জের হীরাঝিল এলাকায় ছাদের প্যারাপেট ভেঙে পড়া ইসমাইল ভুঁইয়ার চারতলা এবং দেয়ালে ফাটল ধরা আলী আক্কাসের আটতলা ভবনও রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার তালিকায়। সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি এলাকায় ফাটল ধরেছে সাততলাবিশিষ্ট আদিবা টাওয়ারে। আদমজীনগরে হেলে পড়েছে নাহার মঞ্জিল এবং চঞ্চল মাহমুদের পাঁচতলা ভবন।

সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর ২৯ নভেম্বর এসব ভবনের বাসিন্দাদের সতর্ক করে রাজউক ও জেলা প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের বেশির ভাগই সিদ্ধিরগঞ্জে হওয়ায়‍ প্রকৌশলীদের ধারণা, এই অঞ্চলের মাটি অপেক্ষাকৃত নরম হতে পারে। একই সঙ্গে এসব ভবন সঠিকভাবে সয়েল টেস্ট করে নির্মাণ করা হয়েছে কি না, তাও যাচাই করা হচ্ছে।

সরেজমিনে সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিংয়ে গিয়ে দেখা যায়, হেলে পড়া ও ফাটল ধরা ছয়টি ভবনের মধ্যে চারটির বাসিন্দারা অন্যত্র সরে গেছেন। একটিতে বাড়িওয়ালা চলে গেলেও এক ফ্ল্যাটে ভাড়াটে রয়েছেন। অন্য ভবনে বাড়িওয়ালা থাকলেও ভাড়াটেরা সরে গেছেন।

একটি ভবনের বাড়িওয়ালার ছেলে নাহিয়ান বলেন, ‘রাজউক থেকে বলা হয়েছে বুয়েট থেকে পরীক্ষা করাতে। সেই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ফি জমা দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার পর ঝুঁকিপূর্ণ বলা হলে চলে যাব।’ স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, বুয়েট থেকে পরীক্ষা করে ভবনগুলোতে বসবাসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো উচিত।

রাজউকের অথরাইজড অফিসার রঙ্গন মণ্ডল বলেন, ‘১৮টি ভবন চিহ্নিত করে সেগুলো খালি করার অনুরোধ করেছি। যদি তাঁরা সিদ্ধান্ত না মানেন তাহলে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে চিঠি দেওয়া হবে।’

নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রায়হান কবীর বলেন, ‘রাজউক ১৮টি ভবন সাময়িকভাবে খালি করার নোটিশ দিয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানানো হবে।’

দেড় বছরে ১০ বার থমকে গেছে মেট্রোরেল চলাচল

তৌফিকুল ইসলাম, ঢাকা 
যানজটের নগরী ঢাকায় যাতায়াতে কিছুটা স্বস্তি আনা মেট্রোরেলের চলাচল হঠাৎ হঠাৎ থমকে যাচ্ছে। গত প্রায় দেড় বছরে ১০ বার বিঘ্ন ঘটেছে চলাচলে। বিঘ্ন ঘটার বেশির ভাগ কারণই মানবসৃষ্ট। বাকিগুলো বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়াসহ কারিগরি বা যান্ত্রিক ত্রুটি। মানুষের অসচেতনতা আধুনিক এই গণপরিবহন সেবার নিরাপত্তায় বড় হুমকি হয়ে উঠেছে।

মেট্রোরেল পরিচালনাকারী সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সূত্র বলেছে, মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়াসহ বিভিন্ন কারণে যাত্রীসংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে।

ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মানবসৃষ্ট সমস্যাগুলো অবশ্যই আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। এ জন্য জনসচেতনতা আরও বাড়াতে হবে। কারণ, মানুষ সচেতন না হলে মেট্রোরেল লাইনের ওপর পুরোপুরি বেড়া দিয়ে ঘেরা সম্ভব নয়। পাশাপাশি আমাদের নজরদারি বা এনফোর্সমেন্ট আরও জোরদার করতে হবে। যান্ত্রিক ত্রুটি স্বাভাবিকভাবে ঘটতেই পারে। কিন্তু বেশি বিঘ্ন ঘটাচ্ছে মানবসৃষ্ট নানা ধরনের সমস্যা।’

ডিএমটিসিএলের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের সব নোটিশ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১০ বার মেট্রোরেল চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৬টির বেশি কারণ মানবসৃষ্ট, বাকিগুলো কারিগরি বা যান্ত্রিক ত্রুটি। মানবসৃষ্ট কারণের মধ্যে রয়েছে মেট্রোরেলের লাইনে কাপড়, ব্যাগ, ড্রোন, বৈদ্যুতিক লাইনে তার নিক্ষেপ এবং ট্রেনের ছাদে ওঠা। এ ছাড়া বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার কারণে দুবার চলাচল কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেট্রোরেল লাইনে কোনো বস্তু পড়লে বা কোনো ধরনের বাধা শনাক্ত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনা এড়াতে এটি মেট্রোরেলের একটি বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা। তবে চলমান অবস্থায় হঠাৎ ট্রেন থেমে যাওয়ায় যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ডিএমটিসিএলের ফেসবুক পেজের পোস্ট বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সর্বশেষ ৩ ডিসেম্বর উত্তরা উত্তর-উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের মাঝপথে মেট্রোলাইনের ওপর কাপড় পড়ে যাওয়ায় ১৫ মিনিট ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। এর তিন দিন আগে ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনে এক কিশোর ট্রেনের দুটি কোচের মধ্যবর্তী স্থানে উঠে গেলে নিরাপত্তাজনিত কারণে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ থাকে। ২৫ নভেম্বর লাইনে পড়ে থাকা ব্যাগের জন্য ২০ মিনিট চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ২২ নভেম্বর উত্তরা সেন্টার-উত্তরা দক্ষিণ অংশে লাইনে ড্রোন পড়ে থাকায় কিছু সময় ট্রেন বন্ধ থাকে। ২ নভেম্বর পল্লবী-মিরপুর ১১ ঢালের মাঝে বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর বাইরে থেকে তার নিক্ষেপ করা হলে ৩০ মিনিট ট্রেন চলেনি। এসবই মানবসৃষ্ট। এমন অসচেতনতায় চলাচলে বিঘ্ন ঘটনার পাশাপাশি দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করছে।

যান্ত্রিক ত্রুটিও চলাচল বিঘ্নের কারণ

যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত কারণেও মেট্রোরেল চলাচলে কয়েকবার বিঘ্ন ঘটেছে। এর মধ্যে ২৬ অক্টোবর বিয়ারিং প্যাডে ত্রুটি দেখা দিলে ট্রেন চলাচল থামাতে হয়। ২৮ মে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপে ট্রেনের দরজায় সমস্যা হলে সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে ২০ মিনিট চলাচল বন্ধ থাকে। ২৫ জানুয়ারি দুবার বিঘ্ন ঘটে। সেদিন সকালে দরজা বিকল হয়ে ৯টা ২৩ থেকে ৯টা ৪৯ পর্যন্ত সেবা বন্ধ থাকে। সিগন্যালের সমস্যার জন্য আবার বেলা ১টা ৩৩ থেকে ২টা ৬ মিনিট পর্যন্ত চলাচল বন্ধ থাকে। সেদিন ধাপে ধাপে রুট খুলে পুরো নেটওয়ার্ক সন্ধ্যায় স্বাভাবিক হয়।

২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ফার্মগেটে একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়লে ১১ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল আগারগাঁও-মতিঝিল অংশে। চলতি বছরের ২৬ অক্টোবর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফার্মগেটে আবারও ৮০ কেজি ওজনের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় কয়েক ঘণ্টা পুরো ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। পরে প্রথমে উত্তরা-আগারগাঁও অংশে এবং এর কয়েক ঘণ্টা পর মতিঝিল পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করে।

ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসব ঘটনায় মেট্রোরেল চলাচল ব্যাহত হয়েছে, তার অধিকাংশই যাত্রী, পথচারী বা লাইনের আশপাশের মানুষদের সচেতনতা থাকলে এড়ানো যেত। কাপড় বা ব্যাগ লাইনে পড়ে থাকা, ড্রোন ওড়ানো, বৈদ্যুতিক লাইনে বস্তু নিক্ষেপ; এগুলো শুধু ট্রেন চলাচলই ব্যাহত করেনি, যাত্রীদেরও ভোগান্তিতে ফেলেছে। একই সঙ্গে বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

গণপরিবহন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন ঘটনা এড়াতে মেট্রো স্টেশন ও লাইনে নজরদারি আরও শক্তিশালী করতে হবে। বহিরাগত বস্তু শনাক্তের সেন্সর ও মনিটরিং বাড়াতে হবে এবং জনসচেতনতা তৈরিতে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এটি মেট্রোর পরিকল্পনাগত ত্রুটি। লাইনে কাপড়, ব্যাগ বা অন্য বস্তু পড়লে দ্রুত শনাক্ত করতে অবজেক্ট ডিটেকশন সেন্সর ও এআই-চালিত সিসিটিভি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ড্রোন প্রতিরোধে ড্রোন ডিটেকশন রাডার ও জিওফেন্সিং সিস্টেম ব্যবহার করলে অনুমতিহীন ড্রোন লাইনের কাছে এলেই সতর্কতা জারি হবে। বৈদ্যুতিক লাইনের পাশে সুরক্ষা নেট বসালে বাইরে থেকে তার বা বস্তু নিক্ষেপ রোধ করা সম্ভব। অতিরিক্ত যাত্রীর চাপে দরজার সমস্যা কমাতে দরজা-সেন্সর ও সফটওয়্যার উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যস্ত স্টেশনে রিয়েল-টাইম যাত্রী ব্যবস্থাপনা চালু করা যেতে পারে।

ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ বলেন, ‘মেট্রোরেল আমাদের সবার সম্পদ, তাই এটি রক্ষার দায়িত্বও সবার। এই সংস্কৃতি এক দিনে তৈরি হয় না। সময়ে সময়ে সচেতনতা ও অভ্যাস গড়ে তুলতেই হবে।’

বাগেরহাট হাসপাতাল: আইসিইউ বন্ধ ১ বছর সেবাবঞ্চিত রোগীরা

বাগেরহাট প্রতিনিধি
সারি সারি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের (আইসিইউ) বেড, ভেন্টিলেটর, হার্ট মনিটর, ইনফিউশন পাম্প, ডিফিব্রিলেটর, রক্তের গ্যাস বিশ্লেষকসহ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। এর সঙ্গে রয়েছে অক্সিজেন থেরাপি মেশিন, ফিডিং টিউব, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেফ্রিজারেটরসহ আইসিইউ পরিচালনার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। এর সামনেই রয়েছে আধুনিক অভ্যর্থনাকক্ষ, চিকিৎসক ও সেবিকাকক্ষ। বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের ৭ম তলায় থাকা আইসিইউর দৃশ্য এটি। তবে কোটি টাকা মূল্যের এসব মেশিনারিজ ও শয্যা থাকলেও এক বছর ধরে কোনো মুমূর্ষু রোগী এই আইসিইউর সেবা পায়নি। প্রায় ২০ লাখ মানুষের এই জেলার একমাত্র আইসিইউতে সেবা চালু না থাকায় মুমূর্ষু রোগীদের যেতে হয় খুলনাসহ বড় শহরে। যার ফলে রোগীদের ভোগান্তি ও ব্যয় দুটোই বেড়ে যায়। অনেক সময় টাকার অভাবে রোগীকে খুলনা নিতে পারেন না দরিদ্র স্বজনেরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, করোনাকালে ২০২১ সালের ২৩ এপ্রিল বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে তিনটি শয্যার মাধ্যমে আইসিইউ সেবা চালু করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় আরও ৭টি শয্যা যুক্ত করে ২০২৩ সালের ১৪ নভেম্বর মোট ১০ শয্যার আইসিইউ উদ্বোধন করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আইসিইউ চালু ছিল। প্রকল্প শেষ হওয়ায় জনবলও উঠিয়ে নেয় মন্ত্রণালয়। আইসিইউ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল বরাদ্দ না থাকায় আইসিইউটি চালু করা যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত পড়ে থাকায় মূল্যবান এসব যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। চালু থাকা অবস্থায় বেশির ভাগ সময় ১০টি শয্যাই পূর্ণ থাকত বলে জানান নার্স ও সহায়ক কর্মীরা।

রক্তদাতা সংগঠন ব্লাড ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম যাদু বলেন, ‘এখানে অনেকে আইসিইউ সাপোর্ট না পেয়ে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে বাধ্য হচ্ছেন খুলনা দৌড়াতে। আর যাঁরা গরিব, তাঁরা নিতে পারছেন না আইসিইউর সেবা। অবিলম্বে এই আইসিইউ সেবা চালুর জোর দাবি জানাই।’

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), বাগেরহাটের সাধারণ সম্পাদক এস কে এ হাসিব বলেন, ‘যাবতীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও সদর হাসপাতালে আইসিইউ সেবা বন্ধ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ যদি উদ্যোগী হয়ে এই আইসিইউ চালু করে, তাহলে আমরা বাগেরহাটবাসী এই সুবিধা পেতে পারি। এটি চালু না থাকার কারণে আমরা আইসিইউ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।’

হাসপাতালের নার্সিং সুপারভাইজর ও আইসিইউতে দায়িত্ব পালন করা নার্স বাসন্তী নারী দাস বলেন, এখানে অনেক দিন যাবৎ আইসিইউ অচল অবস্থায় আছে। ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে রোগীকে উন্নত সেবার জন্য রেফার্ড করে খুলনায় পাঠান। ১০ বেডের এই আইসিইউ যখন সচল ছিল, তখন বেশির ভাগ সময় পরিপূর্ণ থাকত।’

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. অসীম কুমার সমাদ্দার বলেন, ‘কোভিড-১৯ নামের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিইউ সেবাটি চলত। প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আইসিইউ সেবা বন্ধ রয়েছে। দক্ষ জনবল না থাকায় আমরা আইসিইউ সেবা দিতে পারছি না।’ তিনি বলেন, ‘বাগেরহাটে কোথাও আইসিইউ সেবার ব্যবস্থা নেই। তাই জেলার ২০ লাখ মানুষের জন্য সদর হাসপাতালে আইসিইউ সেবা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।’ তিনি আরও বলেন, ১০ শয্যার আইসিইউ চালাতে তিনজন কনসালট্যান্ট, চারজন মেডিকেল অফিসার, ১২ জন নার্স ও ১৬ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী প্রয়োজন।

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম: কাটার অনুমতি না পেয়ে গাছ রেখেই সড়ক প্রশস্ত

আজিনুর রহমান আজিম, পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) 
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সড়কে যান চলাচলে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। স্থানীয়রা জানায়, এলজিইডির অবহেলা ও সমন্বয়হীনতার কারণে গাছ রেখে প্রশস্ত করায় সড়কে দুর্ঘটনার শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, পাটগ্রাম থেকে জগতবেড় ইউনিয়নের ভেরভেরিরহাট যেতে মুন্সিরহাটগামী সড়কটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গ্রামীণ সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ (জিওবিএম) প্রকল্পের আওতায় ২ কোটি ৩৩ লাখ ৫২ হাজার ৮১৪ টাকা ব্যয়ে ১৬৮০ মিটার (দেড় কিলোমিটার) অংশ সংস্কারের উদ্যোগ নেয় এলজিইডি। কাজ পায় পাটগ্রামের মেসার্স ফারিয়া কন্ট্রাকশন্স। সড়ক নির্মাণে কোনো বিঘ্ন থাকলে তা নিরসনের পরই ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করে এলজিইডি।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি স্থানীয় এলজিইডি প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি করে। সড়ক সংস্কারে গাছ অপসারণের প্রয়োজন হলে কাজ শুরুর আগেই এলজিইডি যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। বরং সড়কে গাছ থাকা অবস্থাতেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ শুরু করতে বলা হয়। এরপর ঠিকাদারের লোকজন গত ২১ জানুয়ারি কাজ শুরু করে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জানায়, কাজ শুরু করে ৬ মাস ধরে সড়কে ইটের খোয়া বিছিয়ে (ডব্লিউবিএম) রোলার দিয়ে বেস তৈরি করে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন গাছ অপসারণের। কিন্তু এলজিইডি এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই কাজের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসায় সড়কের ওপর গাছ রেখেই কার্পেটিং শেষ করতে বাধ্য হন তাঁরা।

এলজিইডি সূত্র জানায়, প্রশস্তকরণ কাজে সড়কের অতিরিক্ত অংশে তিনটি কাঁঠাল, দুটি মেহগনি ও দুটি ইউক্যালিপটাসগাছ অপসারণে কয়েকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। যথাযথ অনুমতি না পাওয়ায় গাছগুলো কাটা সম্ভব হয়নি।

পথচারী লাবু হোসেন (৪০) বলেন, ‘এ সড়ক দিয়ে আমরা নিয়মিত চলাচল করি। এমন গাছ থাকলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি খুব বেশি। শীতের এ সময়ে কুয়াশা পড়ায় ঝুঁকি আরও বেড়েছে। এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতির শঙ্কাই বেশি।’

জানতে চাইলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ফারিয়া কন্ট্রাকশন্সের স্বত্বাধিকারী শামসুল হক বলেন, ‘প্রশস্তকরণ কাজে সড়কের ওপর থাকা নয়টি গাছ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। গাছগুলো অপসারণে এলজিইডিকে কয়েকবার জানিয়েছি, চিঠিও দিয়েছি; কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। সময়ও প্রায় শেষ, তাই বাধ্য হয়ে গাছ রেখেই কাজ শেষ করেছি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলী আহমেদ হায়দার জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের কোনো অবহেলা ছিল না। গাছ অপসারণের জন্য জেলা পরিষদ ও বন বিভাগকে বহুবার চিঠি দিয়েছি; কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’

নাটোরের চার আসন: সরব বিএনপি, মরিয়া জামায়াত

  • চলছে বিষোদ্‌গার, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ
  • উঠান বৈঠকসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত প্রার্থীরা
  • জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী প্রার্থীরা
নাইমুর রহমান, নাটোর 
ভোটের হাওয়া বইছে নাটোরজুড়ে। শহরে, গ্রামে সর্বত্রই এখন ভোটের ডামাডোল। উঠান বৈঠক, পথসভা, সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা। তবে চলছে বিষোদ্‌গার, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ। এই জেলায় বিএনপিকে জামায়াতের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে, তেমনি নিজ দলের বিরোধী শিবিরকেও সামাল দিতে হচ্ছে। ভোট নিয়ে প্রার্থী, নেতা-কর্মী ও ভোটারদের ত্রিমুখী তৎপরতায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে নাটোরের ৪টি আসনে।

লালপুর-বাগাতিপাড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল। তাঁর মনোনয়ন নিয়ে এলাকায় রয়েছে উত্তেজনা। এ আসনের অপর মনোনয়নপ্রত্যাশী পুতুলের ছোট ভাই ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজন পুতুলের মনোনয়নের বিরোধিতা করছেন। আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপির সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর একক প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন আবুল কালাম আজাদ। ভোটকেন্দ্রিক সাংগঠনিক কার্যক্রম চলছে তাঁর। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন থেকে আব্দুল্লাহহেল বাকী, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি থেকে মোকাররেবুর রহমান নাসিম, খেলাফত মজলিস থেকে আজাবুল হক প্রচার চালাচ্ছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোট করার ঘোষণা দিয়ে টিপু বলেন, ‘আমি স্বতন্ত্র নির্বাচন করলেও বিজয়ী হব। যদি মনোনয়ন পরিবর্তন না হয়, তবে আমার কর্মীরা আমার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ওয়ার্ক শুরু করবে।’

সদর ও নলডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। এ আসনে তাঁর মনোনয়ন অনেকটাই পূর্বনির্ধারিত ছিল। ২০০১ সালের পর এ আসন থেকে কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে না পারলেও সব সময়ই বিএনপির রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন জোট সরকারের সাবেক এই প্রভাবশালী উপমন্ত্রী। এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হয়েছেন জেলার নায়েবে আমির ইউনুস আলী। নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট প্রার্থী প্রয়াত শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর কাছে সামান্য ভোটে পরাজিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি আসনটিতে জামায়াতে ইসলামী আস্থা রেখেছে তাঁর ওপর। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন থেকে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী ও জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক রকিব উদ্দিন কমল গণসংযোগ করছেন।

দুলু বলেন, ‘আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ অপেক্ষা করে আছে। আমার বিশ্বাস, চার আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে ধানের শীষ জয়ী হবে এখানে। সেই সঙ্গে নাটোরবাসীর অভাব ও বঞ্চনার সমাপ্তি ঘটবে।’

জামায়াতের প্রার্থী ইউনুস বলেন, ‘এ আসনের ভোটাররা চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে নীরব বিপ্লব ঘটাবে জামায়াতের ওপর আস্থা রাখার মাধ্যমে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি ভোটারদের।’

সিংড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর-৩ আসনে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি অবসরপ্রাপ্ত তিনজন স্বনামধন্য শিক্ষককে মনোনয়ন দিয়েছে। প্রথমবারের মতো তিনজনই কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। এ আসনে জেলা বিএনপির সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম আনুকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। তিনি সিংড়া দমদমা পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ। জামায়াত থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাইদুর রহমান। তিনি নাটোর এন এস সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। এ ছাড়া এনসিপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা সদস্যসচিব এস এম জার্জিস কাদির বাবু। তিনি রাজশাহী নিউ ডিগ্রি সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ।

বিএনপির প্রার্থী আনু দীর্ঘদিন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সিংড়া উপজেলা ও নাটোর জেলার সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এই সুবাদে শিক্ষক ও সুশীল সমাজের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীর মধ্যে। আসনটিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে খলিলুর রহমান, খেলাফত মজলিস থেকে রুহুল আমিন গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন গুরুদাসপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল আজিজ। জামায়াতের প্রার্থী জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী ও সংগঠনটির জেলার সহসভাপতি জামিল আহমেদ। আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রার্থী সমানতালে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। দুই উপজেলার মধ্যে বড়াইগ্রামের বনপাড়া খ্রিষ্টান সম্প্রদায়-অধ্যুষিত। তাই এই ভোটব্যাংক যে প্রার্থী পাবেন, তিনি এগিয়ে যাবেন জয়ের পথে, এমনটাই ভাবনা স্থানীয়দের।

[প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন আজকের পত্রিকার লালপুর, বড়াইগ্রাম ও নলডাঙ্গা প্রতিনিধি]

