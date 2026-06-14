Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে মাদক কারবারিদের সঙ্গে পুলিশের গোলাগুলি, আহত ৮, গ্রেপ্তার ৩

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে মাদক কারবারিদের সঙ্গে পুলিশের গোলাগুলি, আহত ৮, গ্রেপ্তার ৩
গ্রেপ্তার তিনজন। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের সঙ্গে মাদক কারবারিদের গোলাগুলি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচ পুলিশ সদস্যসহ মোট আটজন আহত হয়েছেন। অভিযানে তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ জুন) দিবাগত রাত ১১টার দিকে ফতুল্লার মাসদাইর পতেঙ্গার মোড়ে এই ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন এসআই নন্দন সরকার, এসআই মনির, এএসআই কামরুল হাসান, এএসআই মনির হোসাইন ও কনস্টেবল আশিক। এ ছাড়া পথচারী হেলালউদ্দিন, ড্রাইভার বাবু এবং এ কে এম শফিউদ্দিন আহত হন। তাঁদের সবাইকে খানপুর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

তুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ‘ফাইটার মনির’-এর মাদক স্পটে অভিযান চালায়। এ সময় বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ফাইটার মনির, নাইম ও মাসুমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাহবুব আলম আরও বলেন, গ্রেপ্তারের সময় তাঁদের সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং পাঁচ-ছয়টি গুলি ছোড়ে। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও শর্টগানের দুটি গুলি ছোড়ে। তবে কেউ গুলিবিদ্ধ হয়নি, ইটের আঘাতেই পুলিশ সদস্যরা আহত হন।

ঘটনার পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। উদ্ধার করা মাদকের পরিমাণ পরে জানানো হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাসদাইর এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে মাদকবিরোধী অভিযানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা একাধিকবার হামলার শিকার হয়েছেন।

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