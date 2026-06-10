Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে ধর্ষণচেষ্টায় অভিযুক্তকে ধরতে গেলে পুলিশের ওপর হামলা

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১০ জুন ২০২৬, ২১: ৫৬
সিদ্ধিরগঞ্জে ধর্ষণচেষ্টায় অভিযুক্তকে ধরতে গেলে পুলিশের ওপর হামলা
অভিযুক্ত হিমেলকে আটক করতে গেলে পুলিশের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে তার স্বজনরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আট বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে হিমেল (২১) নামের এক যুবককে আটক করতে গেলে পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা চালানো হয়। আজ বুধবার সন্ধ্যার পর সিদ্ধিরগঞ্জের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মন্ডলের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত হিমেলের বাবার নাম মো. সালাউদ্দিন।

অভিযোগ অনুযায়ী, আজ বিকেলে শিশুটি বাসার বাইরে বের হওয়ার পর দীর্ঘ সময় তাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার মা-বাবা। একপর্যায়ে সন্ধ্যার দিকে শিশুটি আতঙ্কিত অবস্থায় নিজ বাসার দিকে দৌড়ে আসে এবং মা-বাবার কাছে হিমেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়।

এরপর শিশুটির মা-বাবা হিমেলের বিরুদ্ধে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই সিদ্ধিরগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল হিমেলকে আটক করতে ওই বাড়িতে যায়।

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পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত যুবককে আটক করতে গেলে তাঁর স্বজনেরা লোকজন জড়ো করে পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা চালান এবং তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তবে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য উপস্থিত থাকায় হামলা কার্যকর হয়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, ‘শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করতে গেলে তাঁর স্বজনেরা জড়ো হয়ে আমাদের ওপর হামলা করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য থাকার সুবাদে হামলা করতে সক্ষম হননি। আমাদের কোনো পুলিশ সদস্য আহত হননি। আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে এসেছি, তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জধর্ষণপুলিশঢাকা বিভাগশিশু নির্যাতনহামলা
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