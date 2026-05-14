Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁয়ে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ভূমি কর্মকর্তা নিহত

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সোনারগাঁয়ে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ভূমি কর্মকর্তা নিহত
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী পৌরসভার ভূমি সহকারী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মদনপুর-আড়াইহাজার সড়কের জামপুর ইউনিয়নের মিরেরটেক বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত আনোয়ার হোসেন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার মাসদাইর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গোপালদী পৌরসভার ভূমি সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে মোটরসাইকেল চালিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন আনোয়ার হোসেন। মিরেরটেক বাজার এলাকায় আসার পর তাঁর মোটরসাইকেলের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম শেখ জানান, মোটরসাইকেলের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধারের পর আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুদক আইন: কমিশনশূন্যতায়ও দুদক ‘সচল’ রাখতে আইন সংশোধন হচ্ছে

তিব্বত যেতে হিমালয়ের গিরিপথ খুলবে ভারত, নেপালের সঙ্গে উত্তেজনা

পশ্চিমবঙ্গে গরুসহ সব ধরনের পশু জবাইয়ে নিষেধাজ্ঞা বিজেপি সরকারের

ইরান সংকট সমাধানে সির সহায়তা চান ট্রাম্প, বিনিময়ে কী ছাড়তে হবে

মণিপুর রাজ্যে সশস্ত্র হামলায় কুকিদের ৩ গির্জা নেতাকে হত্যা, উত্তেজনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে আলোচনায় ‘মানিক-রতন’

নরসিংদীতে আলোচনায় ‘মানিক-রতন’

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতি: আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এমপি কামরুলের ক্ষোভ

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতি: আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এমপি কামরুলের ক্ষোভ

এবার কোরবানির হাট কাঁপাতে আসছে ‘সম্রাট’

এবার কোরবানির হাট কাঁপাতে আসছে ‘সম্রাট’

বরগুনার আমতলীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

বরগুনার আমতলীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা