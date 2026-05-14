সোনারগাঁয়ে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ভূমি কর্মকর্তা নিহত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী পৌরসভার ভূমি সহকারী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মদনপুর-আড়াইহাজার সড়কের জামপুর ইউনিয়নের মিরেরটেক বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত আনোয়ার হোসেন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার মাসদাইর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গোপালদী পৌরসভার ভূমি সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে মোটরসাইকেল চালিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন আনোয়ার হোসেন। মিরেরটেক বাজার এলাকায় আসার পর তাঁর মোটরসাইকেলের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম শেখ জানান, মোটরসাইকেলের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধারের পর আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সারা দেশের মতো নরসিংদীতেও পশুর মালিকদের ব্যস্ততা বেড়েছে। গরু-ছাগল বেচাকেনার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এবার নরসিংদীতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘মানিক’ ও ‘রতন’ নামের দুটি অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। গরু দুটি রায়পুরা উপজেলার চরমধুয়া....৪ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে তিনটিতে কোনো শিক্ষককে পাননি সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) কামরুজ্জামান কামরুল। এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষকদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।১৫ মিনিট আগে
এবার কোরবানির হাট কাঁপাবে দিনাজপুরের সম্রাট! আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সুঠাম দেহের এই ষাঁড়কে। ধূসর রঙের ষাঁড়টির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট ও উচ্চতা ৫ ফুট। ওজন ৩০ মণ অর্থাৎ ১১২৫ কেজি। ভালোবেসে মালিক এর নাম রেখেছেন ‘সম্রাট’। মালিকের আশা, সম্রাটকে বিক্রি করবেন ১২ লাখ টাকায়।৩৯ মিনিট আগে
বরগুনার আমতলী উপজেলার খুরিয়ার খেয়াঘাট এলাকায় মাজহারুল ইসলাম মনোয়ার (৪০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মনোয়ার উপজেলার দক্ষিণ আমতলী গ্রামের মো. জয়নাল মৃধার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে