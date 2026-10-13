Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

যে বাসে স্কুলে যেত শায়ন, তারই চাকায় পিষে প্রাণ গেল শিশুটার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যে বাসে স্কুলে যেত শায়ন, তারই চাকায় পিষে প্রাণ গেল শিশুটার
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে শাহরিয়ার শায়ন (৮) নামে দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে উপজেলার জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে অবস্থিত আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের জলসিঁড়ি শাখায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহরিয়ার শায়ন ঢাকার খিলক্ষেতের বটতলা এলাকার বাসিন্দা সাজু আহমেদের ছেলে। সে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণির ‘সি’ শাখার শিক্ষার্থী ছিল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার জন্য বাসে ওঠার সময় পা পিছলে নিচে পড়ে যায় শায়ন। এ সময় বাসটি চলতে শুরু করলে সে চাকায় পিষ্ট হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এইচ এম সালাউদ্দিন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শিক্ষার্থীর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। এক শোকবার্তায় প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। একই সঙ্গে নিহত শিক্ষার্থীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

শোকবার্তায় আরও জানানো হয়, বুধবার সকালে মর্নিং শিফটের অ্যাসেম্বলিতে শাহরিয়ার শায়নের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হবে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের অজু করে পবিত্র অবস্থায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিষয়:

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