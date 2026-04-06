Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁয়ে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় লিটন নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাত ৯টার দিকে উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের রতনপুর এলাকায় হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে।

নিহত লিটন রংপুর জেলার মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি সোনারগাঁ বৈদ্যারবাজার ইউনিয়নের হামছাদী এলাকায় ভাড়ায় বসবাস করতেন।

স্থানীয়রা জানায়, গত শনিবার পৌরসভা এলাকায় স্থানীয় সাকিব গ্রুপের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। গতকাল রাতে লিটন পার্শ্ববর্তী পিরোজের ইউনিয়নের রতনপুর এলাকায় গেলে হামলার শিকার হন তিনি।

সোনারগাঁ থানার ওসি মহিববুল্লাহ জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জের জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালাচ্ছে।

বিষয়:

কুপিয়ে হত্যানারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগযুবকসোনারগাঁ
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

মৌলভীবাজারে উপজেলা পর্যন্ত চালু হচ্ছে আইসোলেশন কর্নার

ফেসবুক পেজ ফিরে পেলেন ভাইরাল তাজু ভাই

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

