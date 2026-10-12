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নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে গুলিতে ডাকাত সরদার নিহত

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৫৩
নারায়ণগঞ্জে গুলিতে ডাকাত সরদার নিহত
সাহেব আলী । ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সহযোগীদের গুলিতে ডাকাত সরদার সাহেব আলী (৪৫) মারা গেছেন।

আজ সোমবার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বউবাজারসংলগ্ন আল ইত্তেহাদ টাওয়ারের সামনে তাঁকে গুলি করা হয়।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হক।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় রনি ও রংমিস্ত্রি আসলাম নামের সাহেব আলীর দুই সহযোগী একত্র হয়ে সন্ধ্যা ৬টার সময় বউবাজার এলাকায় সাহেব আলীকে গুলি করেন।

এ সময় তাঁদের ছোড়া গুলি সাহেব আলীর মাথায় ও বুকে গিয়ে লাগে। এতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি এমদাদুল হক বলেন, নিহত সাহেব আলী তাঁর সহযোগী রনি ও আসলামের দ্বারা হত্যার শিকার হয়েছেন। তাঁর মাথায় গুলি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য, নিহত ডাকাত সরদার সিদ্ধিরগঞ্জের ত্রাস হিসেবে আলোচিত। তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের একাধিকবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা চালানোর ঘটনা রয়েছে। থানা-পুলিশের তথ্যমতে, তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ২০টি মামলা রয়েছে।

বিষয়:

গুলিনারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জডাকাতজেলার খবর
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