নারায়ণগঞ্জ

যুদ্ধের কারণে প্রবাসী শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে সরকার: নুরুল হক নুর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
যুদ্ধের কারণে প্রবাসী শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে সরকার: নুরুল হক নুর
ইফতার মাহফিলে বক্তব্য দেন নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, পরিস্থিতির যদি অবনতি হয়, তবে আমাদের শ্রমিকেরা দেশে ফিরলে তাঁদের কর্মসংস্থান কিংবা তাঁদের ক্ষতিপূরণ বা তাঁদের কল্যাণের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

আজ বুধবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহরের জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরল হক নুর। নারায়ণগঞ্জ জেলা গণঅধিকার পরিষদের উদ্যোগে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

নুরুল হক নুর বলেন, ‘বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ আমরা সবাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে আন্দোলন করেছিলাম। কাজেই এ সরকার কারও প্রতিপক্ষ নয়, এ সরকার আমাদের সবার সরকার। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য এই সরকারকে আমাদের সফল করতে হবে।’

প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা জিয়াউর রহমানকে পেয়েছি। এখন তাঁর সন্তান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সেই দর্শন, সেই কর্মস্পৃহা, উদ্দীপনায় দেখতে পাই। সরকারি দল, বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ, যদি আমরা সরকারকে সহযোগিতা করি, তাহলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বেশি দিন প্রয়োজন হবে না, আগামী ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটা ট্র্যাকে তুলতে পারব।’

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ, গণসংহতি আন্দোলনের নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি তরিকুল সুজন, গণঅধিকার পরিষদ মহানগরের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আরিফ ভূঁইয়া, নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নাহিদ হোসেন প্রমুখ।

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সারা দেশে টানা ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

