নওগাঁয় মদ্যপানে যুবকের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩ জন

নওগাঁর আত্রাইয়ে মদ্যপানে নাইম ইসলাম (২২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ছাড়া আরও তিনজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
মৃত নাইম ইসলাম উপজেলার বিশা ইউনিয়নের ডুবাই গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে। আর হাসপাতালে চিকিৎসাধীনরা হলেন—একই গ্রামের প্রণব কুমারের ছেলে পিসাস কুমার (২৩), সুনীলের ছেলে লিখন (২০) এবং বিকাশ চন্দ্রের ছেলে মিলন চন্দ্র (২৬)।
নাইম ইসলামের ভগ্নিপতি আরিফুল ইসলাম জানান, হোলি উৎসব পালন উপলক্ষে বুধবার সকালে নাইমসহ গ্রামের আরও তিন যুবক স্পিরিটের বোতলে করে মদ্যপান করেন। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা আত্রাই উপজেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেলে নাইম ইসলাম মারা যান।
এ বিষয়ে আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল করিম বলেন, ‘মদ্যপানে অসুস্থ অবস্থায় কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে এবং নাইম নামে একজন মারা গেছে এমনটি শুনেছি। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
