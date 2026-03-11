বরিশালে ইয়াবাসহ বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

বরিশালের বাবুগঞ্জে ইয়াবাসহ এনামুল হক হাওলাদার (৪৮) নামের এক বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বরিশাল জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বুধবার (১১ মার্চ) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এনামুল হক হাওলাদার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামের আলতাফ হোসেন হাওলাদারের ছেলে। তিনি রহমতপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি। তাঁর বাসায় ৩২৬টি ইয়াবা পাওয়া গেছে বলে জানান মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।
এ সময় তাঁর বাসা থেকে ৬ লাখ ৫৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এগুলো মাদক বিক্রির টাকা বলে এনামুল হক হাওলাদার স্বীকার করেছেন।
বরিশাল জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক হাওলাদার মো. সিরাজুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এনামুল হক হাওলাদারকে আটক করা হয়। পরে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩২৬টি ইয়াবা এবং ইয়াবা বিক্রির নগদ ৬ লাখ ৫৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এনামুল হক হাওলাদার দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার সত্যতা পাওয়া গেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সুলতান আহমেদ খান বলেন, ঘটনাটি দলের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে এনামুল হকের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
