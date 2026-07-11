Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

দেশসেরা প্রধান শিক্ষক সোনারগাঁয়ের বি আর বিলকিস

সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
দেশসেরা প্রধান শিক্ষক সোনারগাঁয়ের বি আর বিলকিস
ভট্টপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বি আর বিলকিস। ছবি: সংগৃহীত

দেশের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক (মহিলা) নির্বাচিত হয়েছেন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার ভট্টপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বি আর বিলকিস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এ তিনি শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হন। আজ শনিবার এ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করা হয়। ১৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজধানীতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পদক প্রদান করবেন বলে জানা গেছে।

বি আর বিলকিস এর আগে ১২ বার উপজেলা পর্যায়ে, ৮ বার জেলা পর্যায়ে এবং ৪ বার বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রধান শিক্ষকের এমন সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাত, উপজেলা শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন।

এ ব্যাপারে বি আর বিলকিস বলেন, ‘সবার অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা ও সমর্থন আমাকে এ অবস্থানে নিয়ে এসেছে। এ জন্য সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শিক্ষার মানোন্নয়নে আমার কাজ অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জশিক্ষকপ্রাথমিক বিদ্যালয়প্রধানমন্ত্রীসোনারগাঁ
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