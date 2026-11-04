নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, টিয়ার শেল নিক্ষেপ

নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, টিয়ার শেল নিক্ষেপ
ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা শিল্পাঞ্চলে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে শহরের প্রাণকেন্দ্র চাষাঢ়া এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে ফতুল্লার কাঠেরপুল এলাকায় শ্রমিকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় পুলিশ ব্যাপক কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এতে শ্রমিকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনাও ঘটে।
এর আগে একই দাবিতে গত সোমবার ও মঙ্গলবার ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। তাঁদের অবরোধের কারণে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় চরম ভোগান্তি।