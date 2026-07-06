নড়াইলে বসতঘরে ট্রাক ঢুকে স্কুলশিক্ষার্থী নিহত, ছোট বোন আহত

নড়াইলের লোহাগড়ায় পাথর বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে বসতঘরে ঢুকে শামীমা আক্তার সেতু (১৪) নামে অষ্টম শ্রেণির এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে নিহত শিক্ষার্থীর ছোট বোন ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী মিতু আক্তার (১২)।
রোববার (৫ জুলাই) দিবাগত রাতে লোহাগড়া উপজেলার নলদী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষার্থী সেতু এবং আহত মিতু কাঁচামাল ব্যবসায়ী হাফিজুর মোল্যার মেয়ে। তারা দুজন স্থানীয় বি এস এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) অজিত কুমার রায় এ সব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, হাফিজুর মোল্যার দুই মেয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিজেদের বসতঘরে ঘুমিয়ে ছিল। রাত সাড়ে ১২টায় পাথরবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের বসতঘরে গিয়ে পড়ে। এ সময় ট্রাকে থাকা পাথর সেতু ও মিতুর গায়ে পড়লে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। মিতুকে নড়াইল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) অজিত কুমার রায় জানান, ‘দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
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