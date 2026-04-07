নড়াইল

নাতিকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে নানার মৃত্যু

নড়াইল প্রতিনিধি 
নাতিকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে নানার মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নাতিকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে দ্বিখণ্ডিত হলেন নানা আকরাম মোল্যা (৬০)। আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সকাল ৮টার দিকে নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার পূর্ব চরকালনা এলাকায় মধুমতী রেলসেতুর পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আকরাম লোহাগড়া উপজেলার চরবকজুড়ি গ্রামের খালেক মোল্যার ছেলে।

পুলিশ ও নিহত আকরামের স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, আকরাম মোল্যা তাঁর নাতিকে স্কুলে দিয়ে রেললাইন ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন তিনি। আকরাম মোল্যা কানে কম শুনতেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহমান বলেন, পুলিশ আকরামের মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

দুর্ঘটনাট্রেন দুর্ঘটনানড়াইল সদরনড়াইল
