ভৈরবে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৩ ঘণ্টার সংঘর্ষে আহত ১৫

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী চলা এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে শহরের চন্ডিবের হাসপাতালের মোড় এলাকায় সংঘর্ষ শুরু হয়ে বেলা ১টা পর্যন্ত দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আগের দিন সোমবার রাতে চন্ডিবের হাসপাতালের মোড়ের শাহেদ আলী ও বাচ্চু মিয়ার লোকজনের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এর জেরে আজ সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ওই সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেয়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ভৈরব সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ফয়জুল ইসলাম এবং ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ। তাঁদের নেতৃত্বে ভৈরব থানা-পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় কয়েকজনকে আটক করা হয়।
ওসি আতাউর রহমান আকন্দ বলেন, এ ঘটনায় উভয় পক্ষের লোকজন আহত হয়েছে। সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
সিরাজগঞ্জে ফুয়েল কার্ড চালুর পর তেল নেওয়ার ভোগান্তি কিছুটা কমেছে বলে জানান মোটরসাইকেলচালকেরা। আজ মঙ্গলবার সরেজমিনে শহরের মেসার্স পার্ক ফিলিং স্টেশন, মেসার্স মিরপুর ফিলিং স্টেশনসহ কয়েকটি পাম্প ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।২ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে পরিচালিত একটি সিসা উৎপাদনকারী কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার মহিষকান্দি এলাকায় অবস্থিত কারখানাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়।১৪ মিনিট আগে
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় প্রায় ৪০ মিটার লম্বা একটি সড়কের ইট খুলে ট্রাকে করে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সময় বাধা দিয়েছে এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সকালে বড়বিল ইউনিয়নের মন্থনা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে
পয়লা বৈশাখ থেকে দেশে কৃষক কার্ড চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। তিনি বলেন, কৃষি খাত শক্তিশালী হলেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।১ ঘণ্টা আগে