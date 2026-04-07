Ajker Patrika
কুমিল্লা

হোমনায় বাজারের ইজারার দর কমেছে অর্ধকোটি টাকা

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লার হোমনা উপজেলার ঘারমোড়া বাজারের ইজারার দর এক বছরের ব্যবধানে প্রায় অর্ধকোটি টাকা কমে গেছে।

জানা গেছে, চলতি বছরে বাজারটির ইজারা পেয়েছে ঘারমোড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবু মুসা। বাজারের ইজারামূল্য আয়কর ও ভ্যাট বাদে নির্ধারিত হয়েছে ৬১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৫ টাকা। এতে ২৫ শতাংশ আয়কর ও ভ্যাট সংযুক্ত হবে। অথচ গত বছর একই বাজারের ইজারামূল্য ছিল আয়কর ও ভ্যাট ছাড়া ১ কোটি ১১ লাখ ১১ হাজার ১০০ টাকা। এর সঙ্গে ২৫ শতাংশ আয়কর ও ভ্যাট সংযুক্ত হয়। সেই হিসাবে এবার ইজারাদর কমেছে প্রায় ৪৯ লাখ ৭৪ হাজার ২৫ টাকা।

হোমনা উপজেলার সবচেয়ে বড় ঘারমোড়া বাজারের প্রকৃত আয় বা বেচাকেনায় তেমন বড় পরিবর্তন না থাকলেও ইজারার এত বড় অঙ্কের দরপতনে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকে ধারণা করছেন, বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়া, অর্থনৈতিক চাপসহ বিভিন্ন কারণে দর কমতে পারে।

তবে অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ বছর বাজার ইজারা নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতা না থাকায় এবং আইন মেনে সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার নির্ধারিত দরের শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি দরে বাজার ইজারা জমা দেওয়ায় সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, নিয়ম মেনেই তিন দফা দরপত্র আহ্বান করে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ দরদাতাকেই ইজারা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাহোমনাবাজার
