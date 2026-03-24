ঈদে গরুর মাংসের ভাগ চাওয়া নিয়ে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ২৫

নড়াইলের কালিয়ায় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জবাই করা গরুর মাংসের ভাগ চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের ২৫ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জনের ছররা গুলিবিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।
উপজেলার পুরুলিয়া ইউনিয়নের নোয়া গ্রামে গতকাল সোমবার (২৩ মার্চ) রাত ৮টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ এ ঘটনায় ২০ জনকে আটক করেছে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন বাঁধন মোল্যা, মাহাবুব মোল্যা, রমজান মোল্যা, নাহিদ মোল্যা, টুটুল মোল্যা, শাহীদুল মোল্যা, রাজা মোল্যা, তামিম মোল্যা, মিন্টু মোল্যা, ঝুনু মোল্যা, সুমন মোল্যা ও আজানুর শেখ। সব মিলিয়ে অন্তত ২৫ জন আহত হন। তাঁদের নড়াইল জেলা সদর হাসপাতাল ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত শনিবার ঈদুল ফিতরের দিন নোয়া গ্রামের মাহবুবুর শেখের পক্ষের লোকজনের কাছে গরুর মাংসের ভাগ চান খায়রুল মোল্যার পক্ষের সালমান ও আসলাম। অন্যরা মাংসের ভাগ পেলেও এই দুজনকে ভাগ না দেওয়ায় দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়।
কথা-কাটাকাটির জেরে গতকাল রাত সাড়ে ৭টার দিকে মাহবুবুর শেখের পক্ষের লোক জরিপ শেখের ওপর হামলা ও মারধর করে প্রতিপক্ষ। এ নিয়ে রাত ৮টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষ চলাকালে ছোড়া শটগানের ছররা গুলিতে ১৪ জন আহত হন। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিরা সবাই মোল্যা পক্ষের সমর্থক বলে জানান খায়রুল মোল্যা।
নড়াইল জেলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক অলোক কুমার বাগচী বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১৪ জনের শরীরে ছররা গুলি পাওয়া গেছে। সবাইকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইদ্রিস আলী সংঘর্ষের ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে উভয় পক্ষের ২০ জনকে আটক করা হয়েছে। পাল্টাপাল্টি হামলা চলাকালে কে বা কারা গুলি ছুড়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
পাবনার সুজানগর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় গুলিতে আহত আরও একজন মারা গেছেন। তাঁর নাম মুনছুর খাঁ (৬০)। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বেলা ৩টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।৩৮ মিনিট আগে
লাউয়াছড়া সংরক্ষিত বনে পর্যটকের অতিরিক্ত চাপে হুমকির মুখে সেখানকার বন্য প্রাণিকুল। পর্যটকদের হইহুল্লোড় আর ফেলে যাওয়া আবর্জনায় নষ্ট হচ্ছে বনের পরিবেশ। এই অবস্থায় বন্য প্রাণী সুরক্ষা নাকি পর্যটন—দুটির একটিকে বেছে নেওয়া এখন সময়ের দাবি।১ ঘণ্টা আগে
মনিরামপুরে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত একই পরিবারের তিনজনের দাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য পারিবারিক কবরস্থানে নিহত বাবা, ছেলে ও নাতনির কবর প্রস্তুত করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নিহত মুন্নার স্ত্রী নিলুফা ইয়াসমিন জানান, রাত সাড়ে ১০টার দিকে ছেলের জন্য রুটি কিনতে ফাঁপোড় স্কুলের পাশে দোকানে যান মুন্না। সেখান থেকে ফেরার পথে পাঁচ-ছয়জন তাঁকে ঘিরে ধরে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় মুন্না দৌঁড়ে বড় ভাই মাহিদুল ইসলামের বাড়িতে গিয়ে ঘটনা জানালে তাঁকে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করে।১ ঘণ্টা আগে