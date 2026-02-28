নওগাঁয় গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, স্বামী আটক

নওগাঁর পত্নীতলায় প্রতিমা রানী (২৪) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় উপজেলার নজিপুর ইউনিয়নের উজিরপুর চৌধুরীপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি শ্মশানঘাট থেকে ওই নারীর স্বামী প্রদীপ চৌধুরীকে (৩৭) আটক করে পুলিশ।
নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে গতকাল শুক্রবার রাতে রুটি বানানোর বেলুন দিয়ে স্ত্রীর কপালে আঘাত করেন প্রদীপ। সেই আঘাতে অচেতন হয়ে বিছানায় পড়ে যান প্রতিমা রানী। এ অবস্থায় রাত পেরিয়ে সকালের দিকে প্রদীপ বুঝতে পারেন, প্রতিমা রানী মারা গেছেন। তিনি তখন বাড়ি থেকে শ্মশানঘাট চলে যান। প্রতিমার মৃত্যুর খবর জানাজানি হলে স্থানীয়রা থানায় সংবাদ দেয়।
পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, সংবাদ পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে থানা-পুলিশের একটি টিম পাঠিয়ে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মৃতের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, লাশ উদ্ধারের পর নিহতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদীপ চৌধুরীকে আটক করা হয়েছিল। প্রতিমা রানীর বাবা নরেশ চৌধুরী বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর এ মামলায় প্রদীপ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হবে।
নারায়ণগঞ্জের মেধাবী কিশোর তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যার বিচার দাবিতে বিবৃতি দিয়েছেন দেশের ২৪ বিশিষ্ট নাগরিক। ১৩ বছরেও চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় বিবৃতিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তারা।৪ মিনিট আগে
ফেনীর সোনাগাজীতে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মো. সজিব (২২) ও মো. আরাফাত (২১) নামে দুই নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। শনিবার দুপুরে পৌরসভার বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন একটি নির্মাণাধীন ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা দুজনেই উপজেলার সদর ইউনিয়নের চরখোয়াজ গ্রামের বাসিন্দা।১৮ মিনিট আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে উপবৃত্তির প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রঞ্জু মিয়াকে গ্রেপ্তারের পর কারাগারে পাঠিয়েছি পুলিশ। আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পুলিশ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।২০ মিনিট আগে
দুই মাসের মাথায় আবারও চট্টগ্রামের সেই ব্যবসায়ীর বাড়িতে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রামের শীর্ষ ব্যবসায়ী স্মার্ট গ্রুপের এমডি সাবেক এমপি মুজিবুর রহমান সিআইপির বাড়ি লক্ষ্য করে চালানো গুলিতে দ্বিতীয় তলার জানালার কাচ ভেঙে যায়। এতে কেউ হতাহত না হলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।২৬ মিনিট আগে