সম্পত্তির জন্য বৃদ্ধ মাকে নির্যাতন, দুই ছেলে গ্রেপ্তার

সম্পত্তির লোভে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ চাঁদ সুলতানার (৬৫) দুই ছেলে। সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় ছেলেরা মাঝেমধ্যেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করতেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, গতকাল শনিবার বৃদ্ধাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চান ছেলেরা। উপায় না পেয়ে বিকেলে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন তিনি। ওই দিন রাতেই দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
চাঁদ সুলতানা নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার খড়মপুর গ্রামের বাসিন্দা। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন চাঁদ সুলতানার বড় ছেলে আব্দুল মমিন (৪৫) ও ছোট ছেলে আব্দুল মুকিম (৩৫)।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল চাঁদ সুলতানা তাঁর মেয়েকে নিয়ে থানায় আসেন। এরপর তিনি তাঁর ছেলেদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে তাঁরা আলাদাভাবে সংসার করে আসছিলেন। এর মাঝেই সুলতানার নামে থাকা কিছু সম্পত্তি লিখে নিতে চাপ সৃষ্টি করেন দুই ছেলে। পারিবারিকভাবে বিষয়টি সুরাহার চেষ্টা করা হলেও তাঁর ছেলেরা মাঝেমধ্যেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করতেন। বাধ্য হয়ে গতকাল তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।
এ বিষয়ে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললে ঘটনার সত্যতা মেলে। এরপর রাতেই দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুই ভাইকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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