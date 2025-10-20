সিংড়ায় জুয়া নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোরের সিংড়ায় অনলাইন জুয়া নিয়ে বিরোধের জেরে মিঠুন আলী (৩৩) নামের এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার উপজেলার পেট্রোবাংলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মিঠু উপজেলার বিয়াশ আদিমপুর গ্রামের মৃত গোলাপ আলীর ছেলে। তিনি বিয়াশ বাজারের একজন ব্যবসায়ী।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, অনলাইনে জুয়া খেলা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সহোদর নিশান ও নিক্সনের মধ্যে বিরোধ চলছিল। দুপুরে নিশানের শ্যালক মিঠুন দুই ভাইয়ের বিরোধ মীমাংসা করতে এলে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ছোট ভাই নিক্সন তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।
আহত অবস্থায় মিঠুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান বলেন, নিশান ও নিক্সনের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিরোধ ছিল। এর জেরেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত নিক্সনকে ধরতে অভিযান চলছে।
নাটোরের সিংড়ায় অনলাইন জুয়া নিয়ে বিরোধের জেরে মিঠুন আলী (৩৩) নামের এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার উপজেলার পেট্রোবাংলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মিঠু উপজেলার বিয়াশ আদিমপুর গ্রামের মৃত গোলাপ আলীর ছেলে। তিনি বিয়াশ বাজারের একজন ব্যবসায়ী।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, অনলাইনে জুয়া খেলা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সহোদর নিশান ও নিক্সনের মধ্যে বিরোধ চলছিল। দুপুরে নিশানের শ্যালক মিঠুন দুই ভাইয়ের বিরোধ মীমাংসা করতে এলে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ছোট ভাই নিক্সন তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।
আহত অবস্থায় মিঠুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান বলেন, নিশান ও নিক্সনের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিরোধ ছিল। এর জেরেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত নিক্সনকে ধরতে অভিযান চলছে।
বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোসহ তিন দফা দাবিতে নতুন কর্মসূচি হিসেবে আগামীকাল মঙ্গলবার মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করবেন আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ সোমবার দাবি আদায়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থানরত শিক্ষকেরা আমরণ অনশন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন।১৭ মিনিট আগে
সাগরতীরের কাশবন থেকে হাত-পায়ের রগ কাটা অবস্থায় শামীম মাকসুদ খান জয় (২৬) নামের এক শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় নগরীর আনন্দবাজার এলাকায় আউটার রিংরোডসংলগ্ন সাগরতীর থেকে ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক...৩৭ মিনিট আগে
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের সব ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এ কেন্দ্র থেকে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না। এতে লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে দুটি ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২০ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বগুড়া জেলা পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে