সিংড়ায় জুয়া নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

নাটোর প্রতিনিধি 
সিংড়ায় ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিংড়ায় ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের সিংড়ায় অনলাইন জুয়া নিয়ে বিরোধের জেরে মিঠুন আলী (৩৩) নামের এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার উপজেলার পেট্রোবাংলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মিঠু উপজেলার বিয়াশ আদিমপুর গ্রামের মৃত গোলাপ আলীর ছেলে। তিনি বিয়াশ বাজারের একজন ব্যবসায়ী।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, অনলাইনে জুয়া খেলা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সহোদর নিশান ও নিক্সনের মধ্যে বিরোধ চলছিল। দুপুরে নিশানের শ্যালক মিঠুন দুই ভাইয়ের বিরোধ মীমাংসা করতে এলে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ছোট ভাই নিক্সন তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

আহত অবস্থায় মিঠুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান বলেন, নিশান ও নিক্সনের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিরোধ ছিল। এর জেরেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত নিক্সনকে ধরতে অভিযান চলছে।

