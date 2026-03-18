Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটের পর্যটন: ১০ লাখ পর্যটক সমাগমের আশা

  • ঈদের ছুটিতে শতকোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।
  • পর্যটনকেন্দ্রগুলো ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার।
সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের পর্যটন: ১০ লাখ পর্যটক সমাগমের আশা
সিলেটের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর। মেঘালয়ের পাহাড় থেকে স্বচ্ছ পানির সঙ্গে ভেসে আসা সাদা পাথর দেখতে পর্যটকেরা ভিড় জমায়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। আজকের পত্রিকা

ভ্রমণপিপাসুদের অন্যতম আকর্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট। ঈদুল ফিতরের দীর্ঘ সাত দিনের ছুটিতে পর্যটক বরণের অপেক্ষায় সবুজ চা-বাগান, পাহাড়, ঝরনা, ভেসে আসা পাথর আর স্বচ্ছ জলরাশি। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আরও অপরূপ সাজে সেজেছে শুষ্ক চা-বাগান, ঝরনা ও পাথরের নদী। এরই মধ্যে ঈদ ঘিরে সিলেটের ৮৫ ভাগ আবাসিক হোটেল-মোটেল বুকিং হয়ে গেছে।

সিলেটের পর্যটন ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা, এবারের ঈদের ছুটিতে পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় দেশের নানা প্রান্ত থেকে অন্তত ১০ লাখ পর্যটকের সমাগম ঘটবে। দীর্ঘদিনের পর্যটক-খরা কাটিয়ে চাঙা হবে পর্যটন খাত। এতে ১০০-১৫০ কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে বলে পর্যটন ব্যবসায়ীরা মনে করছেন।

কয়েক দিনের বৃষ্টিতে সিলেটের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং, রাতারগুল, বিছনাকান্দি, ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর, উৎমা ছড়া, তুরুং ছড়া, জৈন্তাপুরের লালাখাল, পান্তুমাই ঝরনা ও নগরীর চা-বাগান প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পাথর আর স্বচ্ছ জলের মেলবন্ধনে এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরাণ (রহ.)-এর মাজারে তো পর্যটকদের সমাগম সারা বছরই লেগে আছে। সব মিলিয়ে সিলেটে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কখনোই নিরাশ করে না এখানকার প্রকৃতি।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনীতির পটপরিবর্তনের পর সিলেটের প্রতিটি পর্যটনকেন্দ্রের বালু-পাথর লুটপাটের ঘটনার পর এবার পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে ভ্রমণপিপাসুদের পদচারণে মুখর হয়ে উঠবে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এরই ধারাবাহিকতায় গত রোববার জেলা প্রশাসনের ইফতার মাহফিলে সিলেটে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানোর কথা বলেছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান-বিষয়ক মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

মন্ত্রী বলেন, সিলেট পর্যটকদের কাছে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্য। আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে পর্যটকদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে সড়ক যোগাযোগ সচল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে শৌচাগার, বিশ্রামাগার ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হবে।

গোয়াইনঘাটের রাতারগুল জলাবনসংলগ্ন (সোয়াম্প ফরেস্ট) রাতারগুল গ্রামের বাসিন্দা সোনা মিয়া বলেন, ‘ঈদ উপলক্ষে রাতারগুলে পর্যটক বরণে আমরা প্রস্তুত। রাতারগুলের তিনটি ঘাট মিলে ২০০-২৫০টি নৌকা রয়েছে।’

ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব সিলেটের সভাপতি হুমায়ুন কবির লিটন বলেন, ‘সিলেটের ৮৫ ভাগ আবাসিক হোটেল-মোটেল বুকিং হয়ে গেছে। দেড় বছর ধরে দেশের নানা সিলেটের পর্যটন খাত জমে ওঠেনি। তবে এবার জমে উঠবে পর্যটন খাত। আমরা আশা করছি, ১০০-১৫০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে সিলেটের পর্যটন খাতে। ঈদের সময়ে সিলেটে প্রায় ১০ লাখ পর্যটকের উপস্থিতি ঘটবে বলে আশা করছি।’

সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আবু তাহের মো. শোয়েব বলেন, ঈদ উপলক্ষে সিলেটের হোটেল-মোটেল পুরোপুরি পর্যটকে পূর্ণ হবে।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম বলেন, সিলেটে পর্যটকদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুটি বৈঠক হয়েছে। পর্যটনকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ট্যুরিস্ট পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

সব লঞ্চার ‘ধ্বংসের’ পরও এত ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে ছুড়ছে ইরান, আর কত অবশিষ্ট

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

ইরান এতগুলো দেশে হামলা চালাবে ভাবিনি, আমরা হতবাক: ট্রাম্প

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ 'মেগা-লিক' উন্মোচিত

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

সিলেটের পর্যটন: ১০ লাখ পর্যটক সমাগমের আশা

সিলেটের পর্যটন: ১০ লাখ পর্যটক সমাগমের আশা

গাজীপুরের শ্রীপুর: শীতলক্ষ্যা পাড়ের মাটি লুট, ব্যবস্থা নেই

গাজীপুরের শ্রীপুর: শীতলক্ষ্যা পাড়ের মাটি লুট, ব্যবস্থা নেই

হাতে তৈরি জুতা শিল্প: ঈদের বিক্রিই ভরসা

হাতে তৈরি জুতা শিল্প: ঈদের বিক্রিই ভরসা

ঈদের ছুটি: পর্যটকদের বরণে প্রস্তুত কক্সবাজার

ঈদের ছুটি: পর্যটকদের বরণে প্রস্তুত কক্সবাজার