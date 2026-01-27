Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁয় টয়লেটের সেপটিক ট্যাংকে অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁয় টয়লেটের সেপটিক ট্যাংকে অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ
নওগাঁ সদর উপজেলার বিলভবানীপুর (পূর্বপাড়া) গ্রামে সেপটিক ট্যাংক থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁয় একটি বাড়ির টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক থেকে অজ্ঞাত এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে সদর উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নের বিলভবানীপুর (পূর্বপাড়া) গ্রামের মনতাসুর রহমানের বাড়ির টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, অজ্ঞাতপরিচয় ওই নারীকে অন্য কোথাও হত্যা করে লাশ গোপন করার উদ্দেশ্যে টয়লেটের সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাড়ির মালিক মনতাসুর রহমান জানান, গতকাল সোমবার সকাল ৮টার দিকে একটি অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন করে জানানো হয় তাঁর বাড়ির টয়লেটের ট্যাংকির ভেতরে একটি নারীর মরদেহ রয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত হতে দেরি হওয়ায় তিনি রাতে নওগাঁ সদর মডেল থানায় বিষয়টি অবহিত করেন। পরে মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

নওগাঁ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নিয়ামুল হক বলেন, লাশটির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত এবং ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

নওগাঁরাজশাহী বিভাগনারীনওগাঁ সদরজেলার খবর
এলাকার খবর
