Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

ককটেল তৈরির সময় আটক ২

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
ককটেল ও সরঞ্জামসহ গ্রেপ্তার দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাজা ককটেল ও সরঞ্জামসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শোমসপুর ইউনিয়নের পশ্চিম রেলপাড়া এলাকার ফারুকের বাড়িতে থানা-পুলিশ এই অভিযান চালায়। এ সময় কয়েকজন যুবক সেখানে ককটেল তৈরি করছিলেন।

ঘটনাস্থল থেকে উপজেলার বরইচারা রঘুনাথপুর গ্রামের ওসমানের ছেলে হাসান (৩৫) ও রাজনাথপুর গ্রামের শাহজাহানের ছেলে রাজীবকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে তিনটি তাজা ককটেল, ককটেল তৈরির লাল টেপসহ সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোতালেব হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, তিনটি ককটেল ও ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নাশকতা করার জন্য এই ককটেল তৈরি করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ওসি বলেন, আটক হাসান ও রাজিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। তাঁদের নামে আগেও একাধিক মামলা রয়েছে।

বিষয়:

খোকসাকুষ্টিয়াককটেলগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগজেলার খবর
