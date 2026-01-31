Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় মোটরসাইকেল-ভটভটি সংঘর্ষে দুজন নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় মোটরসাইকেল-ভটভটি সংঘর্ষে দুজন নিহত
দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার নন্দীগ্রামে মোটরসাইকেল ও ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার থালতা মাঝগ্রাম ইউনিয়নের দারিয়াপুর পালপাড়া গ্রামীণ সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন দারিয়াপুর উত্তর মন্ডলপাড়ার লাজিম উদ্দিনের ছেলে সুইট (৫৫) এবং মৃত ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে আজিজার (৫৫)।

জানা গেছে, সকালে মাঠে আলুর জমি সেচ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন সুইট। প্রতিবেশী আজিজারও তাঁর মোটরসাইকেলে ওঠেন। দারিয়াপুর পালপাড়ার মাঝামাঝি সড়কে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইঞ্জিনচালিত ভটভটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই ছিটকে সড়কে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে আজিজারের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা সুইটকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

বগুড়াদুর্ঘটনাসংঘর্ষনিহতরাজশাহী বিভাগজেলার খবরনন্দীগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সম্পর্কিত

সাড়ে ৪ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা: পরোয়ানা থানায় পৌঁছাতে সময় লাগল ৬ মাস

সাড়ে ৪ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা: পরোয়ানা থানায় পৌঁছাতে সময় লাগল ৬ মাস

অস্ত্র-মাদকসহ বুলেট গ্যাংয়ের প্রধান গ্রেপ্তার

অস্ত্র-মাদকসহ বুলেট গ্যাংয়ের প্রধান গ্রেপ্তার

কামারখন্দে জামায়াতের নির্বাচনী অফিসে আগুন

কামারখন্দে জামায়াতের নির্বাচনী অফিসে আগুন

বাস থেকে নামার সময় নারী ও শিশুকে পিষে দিয়ে গেল আরেক বাস

বাস থেকে নামার সময় নারী ও শিশুকে পিষে দিয়ে গেল আরেক বাস