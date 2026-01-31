বাস থেকে নামার সময় নারী ও শিশুকে পিষে দিয়ে গেল আরেক বাস

কুমিল্লার চান্দিনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দুর্ঘটনায় পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুসহ এক নারী নিহত হয়েছেন। বাস থেকে নামার সময় দ্রুতগতির আরেকটি বাস তাদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই নারী, পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় শিশুটির।
আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে দাউদকান্দি ও চান্দিনা উপজেলার সীমান্তবর্তী ইলিয়টগঞ্জ এলাকায় ঢাকামুখী লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বেলা দেড়টা) নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, নিহত নারী ও শিশুটি সম্পর্কে মা ও ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কুমিল্লা থেকে ছেড়ে আসা পাপিয়া সার্ভিস নামের একটি বাস থেকে শিশুটিকে কোলে নিয়ে ওই নারী নামছিলেন। এ সময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা নীলাচল পরিবহনের একটি বাস তাঁদের চাপা দেয়।
দুর্ঘটনার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীলাচল পরিবহনের বাসটি সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মিনি কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ড ভ্যানটির পেছনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাস্থলেই ওই নারীর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ক্ষতিগ্রস্ত কাভার্ড ভ্যান উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্তে ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিম কাজ করছে। মরদেহগুলো ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
