ময়মনসিংহ

মামাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে বৃদ্ধ নিহত

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ছুরিকাঘাতে আবুল কালাম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) রাতে উপজেলার সোহাগী ইউনিয়নের মমরেজপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে বৃদ্ধের মামাতো ভাই কাশেম তাঁকে ছুরিকাঘাত করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ওই মামাতো ভাই পালিয়েছেন।

নিহত আবুল কালাম মমরেজপুর গ্রামের মৃত ছফির উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, আবুল কালামের সঙ্গে কাশেমের অনেক দিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। গতকাল রাত ৮টার দিকে আবুল কালাম সোহাগী বাজার থেকে নিজ বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে হত্যা করতে কাশেম ছুরি নিয়ে রাস্তায় আগে থেকেই ওৎ পেতে ছিলেন। আবুল কালাম মমরেজপুর গ্রামে ঢুকতেই কাশেম তাঁকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত আবুল কালামকে উদ্ধার করে প্রথমে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক রাত ১০টার দিকে আবুল কালামকে মৃত ঘোষণা করেন। আবুল কালামের মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে রয়েছে।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ সূত্রধর বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এই হত্যার ঘটনায় জড়িত কাশেমকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

