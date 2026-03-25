মামাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে বৃদ্ধ নিহত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ছুরিকাঘাতে আবুল কালাম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) রাতে উপজেলার সোহাগী ইউনিয়নের মমরেজপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে বৃদ্ধের মামাতো ভাই কাশেম তাঁকে ছুরিকাঘাত করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ওই মামাতো ভাই পালিয়েছেন।
নিহত আবুল কালাম মমরেজপুর গ্রামের মৃত ছফির উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, আবুল কালামের সঙ্গে কাশেমের অনেক দিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। গতকাল রাত ৮টার দিকে আবুল কালাম সোহাগী বাজার থেকে নিজ বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে হত্যা করতে কাশেম ছুরি নিয়ে রাস্তায় আগে থেকেই ওৎ পেতে ছিলেন। আবুল কালাম মমরেজপুর গ্রামে ঢুকতেই কাশেম তাঁকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত আবুল কালামকে উদ্ধার করে প্রথমে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক রাত ১০টার দিকে আবুল কালামকে মৃত ঘোষণা করেন। আবুল কালামের মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে রয়েছে।
ঈশ্বরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ সূত্রধর বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এই হত্যার ঘটনায় জড়িত কাশেমকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
কক্সবাজার শহরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে খোরশেদ আলম (২২) নামের এক জুলাই যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে সমুদ্রসৈকতের কবিতা চত্বর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।৩৬ মিনিট আগে
মাদারীপুরে দুই পরিবারের কলহের জেরে মারামারিতে নারীসহ চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর ইউনিয়নের চরলক্ষ্মীপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
জিডিতে বলা হয়, গত ১৮ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের ব্যক্তিগত ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি কে বা কারা হ্যাক করেন। এর মাধ্যমে হ্যাকার বিভিন্ন অপকর্ম সাধনের আশঙ্কা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ঈদুল ফিতর শেষে ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বাড়তে থাকায় সড়কপথে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। একই সঙ্গে অতিরিক্ত গতি ও ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং পরিহার এবং (বিআরটিএ)...১ ঘণ্টা আগে