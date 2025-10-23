Ajker Patrika
ময়মনসিংহে বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে ময়মনসিংহ ফুলপুর সড়কের গোয়াতলা শশার বাজার নামক এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার গোয়াতলা এলাকার আমজত আলীর ছেলে শামসুল হক (৩০) ও আটপাড়া এলাকার হাসেন আলীর ছেলে শাহজাহান (৪৫)।

তারাকান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহদী হাসান বলেন, গোয়াতলা শশার বাজার এলাকায় বাই রোড থেকে একটি মোটরসাইকেল ময়মনসিংহ ফুলপুর সড়কে উঠছিল। এ সময় ঢাকা থেকে হালুয়াটগামী ইমাম পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই যুবক নিহত হন।

মেহদী হাসান আরও বলেন, মরদেহ দুটি স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছে। বাস আটক করা সম্ভব হলেও চালক পালিয়ে গেছেন। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

