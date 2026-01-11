মানিকগঞ্জের ডেলটা হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জ শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে নিপা ঘোষ (২১) নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত নিপার স্বজনদের অভিযোগ, চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার কারণে ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিপা ঘোষ মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার সিংজুরী ইউনিয়নের চকবাস্তা গ্রামের রিপন কুমার ঘোষের স্ত্রী।
নিহত নিপার স্বজনেরা জানান, আজ রোববার সকালের দিকে সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য নিপা ঘোষকে ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর ওই হাসপাতালের চিকিৎসক (গাইনি সার্জন) সঞ্চিতা দস্তিদার তাঁর অপারেশন করেন এবং রোগীকে অ্যানেসথেসিয়া দেন মেডিকেল কর্মকর্তা আবু বক্কর সিদ্দিক। অপারেশনের পর রোগীর শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এরপর তাঁকে দ্রুত জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলেও জরুরি বিভাগে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।
ঘটনার পর থেকে দুই চিকিৎসক সঞ্চিতা দস্তিদার ও আবু বক্কর সিদ্দিকের মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউকে পাওয়া যায়নি।
সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন বলেন, ‘নিপা ঘোষ নামের একজনকে আমাদের হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে।’
মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জন এ কে এম মোফাখখারুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৩ নভেম্বরও ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক ও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এক নবজাতকের মৃত্যু ঘটে। সে ঘটনায় নবজাতকের বাবা লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। পড়ে দুই পক্ষের দেন-দরবারের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান হয়।
মানিকগঞ্জ শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে নিপা ঘোষ (২১) নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত নিপার স্বজনদের অভিযোগ, চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার কারণে ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিপা ঘোষ মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার সিংজুরী ইউনিয়নের চকবাস্তা গ্রামের রিপন কুমার ঘোষের স্ত্রী।
নিহত নিপার স্বজনেরা জানান, আজ রোববার সকালের দিকে সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য নিপা ঘোষকে ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর ওই হাসপাতালের চিকিৎসক (গাইনি সার্জন) সঞ্চিতা দস্তিদার তাঁর অপারেশন করেন এবং রোগীকে অ্যানেসথেসিয়া দেন মেডিকেল কর্মকর্তা আবু বক্কর সিদ্দিক। অপারেশনের পর রোগীর শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এরপর তাঁকে দ্রুত জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলেও জরুরি বিভাগে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।
ঘটনার পর থেকে দুই চিকিৎসক সঞ্চিতা দস্তিদার ও আবু বক্কর সিদ্দিকের মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউকে পাওয়া যায়নি।
সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন বলেন, ‘নিপা ঘোষ নামের একজনকে আমাদের হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে।’
মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জন এ কে এম মোফাখখারুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৩ নভেম্বরও ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক ও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এক নবজাতকের মৃত্যু ঘটে। সে ঘটনায় নবজাতকের বাবা লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। পড়ে দুই পক্ষের দেন-দরবারের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান হয়।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অ্যানেসথেসিয়া ও আইসিইউ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হারুন অর রশিদ গণমাধ্যমকে বলেন, ‘শিশুটির অবস্থা গুরুতর। তাকে আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। গুলি তার মুখের এক পাশ দিয়ে ঢুকে মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে।’১৪ মিনিট আগে
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. রুবেল আনসারকে দুই বছরের জন্য একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৪তম সিন্ডিকেটের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রে২৪ মিনিট আগে
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ফেনী জেনারেল হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে রান্নাঘর স্থাপনসহ নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার ঘটনায় দুই সিনিয়র স্টাফ নার্সকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের যুগ্ম সচিব....২৯ মিনিট আগে
২১ জানুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। এরপরই শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা। ফলে সিলেট থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে ২২ জানুয়ারি সিলেট সফরে আসছেন তারেক রহমান।১ ঘণ্টা আগে