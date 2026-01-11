Ajker Patrika

মানিকগঞ্জের ডেলটা হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের ডেলটা হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

মানিকগঞ্জ শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে নিপা ঘোষ (২১) নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত নিপার স্বজনদের অভিযোগ, চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার কারণে ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিপা ঘোষ মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার সিংজুরী ইউনিয়নের চকবাস্তা গ্রামের রিপন কুমার ঘোষের স্ত্রী।

নিহত নিপার স্বজনেরা জানান, আজ রোববার সকালের দিকে সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য নিপা ঘোষকে ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর ওই হাসপাতালের চিকিৎসক (গাইনি সার্জন) সঞ্চিতা দস্তিদার তাঁর অপারেশন করেন এবং রোগীকে অ্যানেসথেসিয়া দেন মেডিকেল কর্মকর্তা আবু বক্কর সিদ্দিক। অপারেশনের পর রোগীর শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এরপর তাঁকে দ্রুত জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলেও জরুরি বিভাগে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর থেকে দুই চিকিৎসক সঞ্চিতা দস্তিদার ও আবু বক্কর সিদ্দিকের মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউকে পাওয়া যায়নি।

সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন বলেন, ‘নিপা ঘোষ নামের একজনকে আমাদের হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে।’

মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জন এ কে এম মোফাখখারুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৩ নভেম্বরও ডেলটা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক ও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এক নবজাতকের মৃত্যু ঘটে। সে ঘটনায় নবজাতকের বাবা লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। পড়ে দুই পক্ষের দেন-দরবারের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান হয়।

