নেত্রকোনায় বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিনজন হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বজ্রপাতে তাঁদের মৃত্যু হয়।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার সাতগাঁও গ্রামের নেকবর খাঁয়ের ছেলে মোনায়েম খাঁ পালান (৫০) ও সিরাজগঞ্জ সদরের আকনাদিগীর চরের অফিকুল মণ্ডলের ছেলে শুভ মণ্ডল (৪৫)। আর আব্দুল মোতালিব (৫৫), তিনি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, দুপুরে উপজেলার সাতগাঁও গ্রামে বাড়ির সামনে হাওরে ধান শুকাচ্ছিলেন মোনায়েম খাঁ পালান। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।
অপরদিকে কৃষ্ণপুর হাওরে ধান কাটছিলেন শুভ মণ্ডল। সেখানে বৃষ্টিপাত শুরু হলে বজ্রপাতে আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান কৃষিশ্রমিক শুভ মণ্ডল।
এর আগে সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর ফেরিঘাট এলাকায় ধনু নদে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে মারা যান আব্দুল মোতালিব।
এ বিষয়ে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্য দুজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার গভীর রাতে ৮ থেকে ১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দল সাবেক ইউপি সদস্য সালমা বেগমের বাড়ির দ্বিতীয় তলার জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে।১৮ মিনিট আগে
ছদ্মনাম ব্যবহার করে গৃহকর্মীর কাজ নিতেন বিলকিস বেগম। কাজ নিয়ে তিনি খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে বাসার মানুষদের অচেতন করে একের পর এক চুরি করতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। চুরি করতে গিয়ে করেছেন খুনও। অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।২১ মিনিট আগে
ফেনী সদর উপজেলায় ওয়ান স্টপস মেটারনিটি ক্লিনিকে অস্ত্রোপচারে প্রসূতি নাঈমা আক্তার লিজার মৃত্যুর ঘটনায় কর্তৃপক্ষের একাধিক অবহেলা ও চিকিৎসাগত ত্রুটির প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। একই সঙ্গে প্রতিবেদনে প্রসূতির মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণও উঠে এসেছে। তবে গাফিলতির প্রমাণ মিললেও তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে...৩৩ মিনিট আগে
জুলাই আন্দোলনে দেলোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে ফের তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।৩৫ মিনিট আগে