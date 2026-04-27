Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিনজন হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বজ্রপাতে তাঁদের মৃত্যু হয়।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার সাতগাঁও গ্রামের নেকবর খাঁয়ের ছেলে মোনায়েম খাঁ পালান (৫০) ও সিরাজগঞ্জ সদরের আকনাদিগীর চরের অফিকুল মণ্ডলের ছেলে শুভ মণ্ডল (৪৫)। আর আব্দুল মোতালিব (৫৫), তিনি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, দুপুরে উপজেলার সাতগাঁও গ্রামে বাড়ির সামনে হাওরে ধান শুকাচ্ছিলেন মোনায়েম খাঁ পালান। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।

অপরদিকে কৃষ্ণপুর হাওরে ধান কাটছিলেন শুভ মণ্ডল। সেখানে বৃষ্টিপাত শুরু হলে বজ্রপাতে আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান কৃষিশ্রমিক শুভ মণ্ডল।

এর আগে সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর ফেরিঘাট এলাকায় ধনু নদে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে মারা যান আব্দুল মোতালিব।

এ বিষয়ে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্য দুজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

নেত্রকোনায় বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু

নেত্রকোনায় বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু

আশুলিয়ায় সাবেক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতি

ছদ্মনামে গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে করতেন চুরি

ফেনীতে প্রসূতির মৃত্যু: তদন্তে একাধিক অবহেলা ও চিকিৎসাগত ত্রুটির প্রমাণ