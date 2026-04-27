আশুলিয়ায় সাবেক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকার আশুলিয়ার পাথালিয়া ইউনিয়নের চাকল গ্রামে সাবেক এক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে ৮ থেকে ১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দল সাবেক ইউপি সদস্য সালমা বেগমের বাড়ির দ্বিতীয় তলার জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে। ডাকাতেরা ঘরের আলমারি ভেঙে প্রায় ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ আড়াই লাখ টাকা লুটে নেয়।

ডাকাতেরা চলে যাওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। পরে বিষয়টি আশুলিয়া থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

পাথালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য আমিনুর রহমান বলেন, ‘আমাদের এলাকায় প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটছে। এতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।’ তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশের তৎপরতা তেমন দৃশ্যমান না হওয়ায় ডাকাতেরা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

