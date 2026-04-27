আশুলিয়ায় সাবেক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতি

ঢাকার আশুলিয়ার পাথালিয়া ইউনিয়নের চাকল গ্রামে সাবেক এক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে ৮ থেকে ১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দল সাবেক ইউপি সদস্য সালমা বেগমের বাড়ির দ্বিতীয় তলার জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে। ডাকাতেরা ঘরের আলমারি ভেঙে প্রায় ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ আড়াই লাখ টাকা লুটে নেয়।
ডাকাতেরা চলে যাওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। পরে বিষয়টি আশুলিয়া থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
পাথালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য আমিনুর রহমান বলেন, ‘আমাদের এলাকায় প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটছে। এতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।’ তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশের তৎপরতা তেমন দৃশ্যমান না হওয়ায় ডাকাতেরা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।
এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উপজেলার সাতগাঁও গ্রামের নেকবর খাঁয়ের ছেলে মোনায়েম খাঁ পালান (৫০) ও সিরাজগঞ্জ সদরের আকনাদিগীর চরের অফিকুল মণ্ডলের ছেলে শুভ মণ্ডল (৪৫)। আর আব্দুল মোতালিব (৫৫), তিনি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা।১২ মিনিট আগে
ছদ্মনাম ব্যবহার করে গৃহকর্মীর কাজ নিতেন বিলকিস বেগম। কাজ নিয়ে তিনি খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে বাসার মানুষদের অচেতন করে একের পর এক চুরি করতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। চুরি করতে গিয়ে করেছেন খুনও। অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।২১ মিনিট আগে
ফেনী সদর উপজেলায় ওয়ান স্টপস মেটারনিটি ক্লিনিকে অস্ত্রোপচারে প্রসূতি নাঈমা আক্তার লিজার মৃত্যুর ঘটনায় কর্তৃপক্ষের একাধিক অবহেলা ও চিকিৎসাগত ত্রুটির প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। একই সঙ্গে প্রতিবেদনে প্রসূতির মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণও উঠে এসেছে। তবে গাফিলতির প্রমাণ মিললেও তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে...৩২ মিনিট আগে
জুলাই আন্দোলনে দেলোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে ফের তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।৩৫ মিনিট আগে