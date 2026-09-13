নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ীকে লীগ আখ্যা দিয়ে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে মারধরের অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জ শহরে আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলে একটি মার্কেটের দোকান মালিক সমিতির সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট আবু আল ইউসুফ খান টিপুর বিরুদ্ধে।
গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে চাষাঢ়ায় সায়েম প্লাজার নিচতলায় অবস্থিত একটি প্রসাধনী পণ্য বিক্রির দোকানে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় মারধরের শিকার হন দোকানমালিক হাসান ইমাম (৭০)। তিনি সায়েম প্লাজা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি।
মারধরের ঘটনার একাধিক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে। সেখানে দেখা যায়, মহানগর বিএনপির নেতা আবু আল ইউসুফ খান টিপুর নেতৃত্বে একদল যুবক দোকানে থাকা হাসান ইমামকে টেনে বের করে আনছেন। সেই সঙ্গে তাঁর মাথায় অনবরত কিল-ঘুষি মেরে যাচ্ছেন।
ঘটনার বিবরণ দিয়ে হাসান ইমামের ছোট ভাই জুয়েল বলেন, আমি দোকানে আমার ভাইয়ের সঙ্গে ছিলাম। রাতে টিপুর নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন বিএনপির নেতা-কর্মী এসে আমার ভাইকে বলে, তুই আওয়ামী লীগ করোস। এরপরই দোকান থেকে টেনে বের করে মারধর করা হয়। আমার ভাই দোকান মালিক সমিতির সভাপতি। সে কোনো রাজনৈতিক দল করে না। মিথ্যা অভিযোগ তুলে মারধর করা হয়েছে।
এদিকে মারধরের পর রাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন হাসান ইমাম। তাঁর ছেলে নাইমুল হাসান বলেন, আমার বাবা রাত ৩টার দিকে বমি করতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাঁর অসুস্থতার উপসর্গ দেখে আমরা ভেবেছি, তিনি স্ট্রোক করেছেন। তবে ডাক্তার স্পষ্টভাবে কিছু জানাননি। তাঁর মাথায় আঘাত করার কারণে বমি করেছেন বলে জানিয়েছে। তিনি আপাতত পর্যবেক্ষণে আছেন।
এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেবেন কি না, এমন প্রশ্নে বলেন, আমরা আগে বাবার সুস্থতা নিয়ে চিন্তা করছি। তিনি সুস্থ হওয়ার পর পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এদিকে, মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু দাবি করেন, হাসান ইমাম আওয়ামী লীগের সরাসরি কোনো কমিটিতে না থাকলেও সে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের অর্থ জোগানদাতা। সাম্প্রতিক সময়ে মিছিলে হাসান ইমাম অর্থায়ন করেছেন বলে অভিযোগ তাঁর।
টিপু বলেন, সে হলো আজমেরী ওসমান ও শাহ নিজামের লোক। বিগত দিনে সে অনেক অপকর্ম করেছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের দিনেও ওসমান পরিবারের সঙ্গে থেকে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালিয়েছে।
এ বিষয়ে সদর মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুর রহমান বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা ভিডিও দেখেছি। তবে এ ব্যাপারে কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঢাকার কেরানীগঞ্জে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার দায়ে স্বামী দুলাল হোসেন ওরফে দুলু ওরফে জুয়েলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এই রায় ঘোষণা করেন।৫ মিনিট আগে
সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজশাহীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি)। গতকাল শনিবার রাতে নগরীর বোয়ালিয়া থানা এলাকায় এ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১৬ মিনিট আগে
যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামী পুলিশের সাবেক কনস্টেবল আব্দুল আলীম সুমনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে এ মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আরেক আসামি শামীম আল মামুনের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন দিয়েছেন হাইকোর্ট।৩২ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরখান থানা এলাকায় একটি রিকশা গ্যারেজে বৈঠক থেকে গ্রেপ্তার কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন যুবলীগ নেতাসহ ৮ জনকে ৪ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ্ ফারজানা হক রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।৩৬ মিনিট আগে