Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

হালুয়াঘাটে মাদকবিরোধী অভিযানে ছাত্রদল নেতাসহ ৩ জনের কারাদণ্ড

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
হালুয়াঘাটে মাদকবিরোধী অভিযানে ছাত্রদল নেতাসহ ৩ জনের কারাদণ্ড
মাদক সেবনের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত তিনজন। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ময়মনসিংহ উত্তর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানসহ তিনজনকে ইয়াবা সেবনের অভিযোগে আটক করেছে পুলিশ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ও জরিমানা করেন।

রোববার (১২ জুলাই) ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফয়সাল আহমেদ এ দণ্ডাদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১১ জুলাই) হালুয়াঘাট উপজেলার উত্তর বাজার, মধ্য বাজার ও পূর্ব গোবরাকুড় এলাকায় পুলিশের একটি বিশেষ দল মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় আনিসুর রহমান, আরিফুল ইসলাম আকাশ ও নবী হোসেনকে ইয়াবা সেবনের অভিযোগে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে মাদকসেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

পরে আটক ব্যক্তিদের ডোপ টেস্ট করা হলে মাদকসেবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী আদালত দণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

রায়ে আনিসুর রহমানকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া আরিফুল ইসলাম আকাশ ও নবী হোসেনের প্রত্যেককে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফয়সাল আহমেদ বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। জনস্বার্থে মাদকবিরোধী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাহালুয়াঘাটআটকছাত্রদলঅভিযানমাদকবিরোধীময়মনসিংহ বিভাগ
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