Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

নান্দাইলে মাদক সেবনের দায়ে নারীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাসের কারাদণ্ড

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
নান্দাইলে মাদক সেবনের দায়ে নারীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাসের কারাদণ্ড
মাদক সেবনের দায়ে এক নারীকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইল পৌরসভার একটি ভাড়া বাসায় মাদক সেবনের অভিযোগে নাজমা আক্তার (৩০) নামের এক নারীকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। নাজমা আক্তার ত্রিশাল উপজেলার বৈলর বকশিপাড়া গ্রামের মৃত মোনতাজ উদ্দিনের মেয়ে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাকচর মহল্লার ওই বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক মাস আগে নাজমা আক্তার পৌরসভার কাকচর মহল্লার একটি বাসা ভাড়া নেন। ওই বাসায় মাদক সেবনসহ অসামাজিক কার্যকলাপ চালান তিনি। আজ সকালে বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বাসায় যান। পরে সেখানে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি দেয়াল টপকে পালিয়ে যান। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা নাজমা আক্তারকে আটক করে প্রশাসনে খবর দেন।

খবর পেয়ে নান্দাইল থানা-পুলিশ ওই নারীকে মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ আটক করে। পরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সালাহ উদ্দিন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে নাজমা আক্তারকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সারোয়ার জাহান রাজিব বলেন, বাসাটির প্রকৃত মালিক সিলেটে থাকেন। প্রায় দেড় মাস আগে নাজমা আক্তার ভাড়া নেন বাসাটি। এরপর সেখানে কিছু মাদকসেবীর যাতায়াত শুরু হয়।

বিষয়:

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