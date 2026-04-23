ময়মনসিংহ মেডিকেলে মারামারির ঘটনায় ছাত্রদল আহ্বায়কের বিরুদ্ধে মামলা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের বাঘমারা ছাত্রাবাসে আধিপত্য বিস্তার ও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বুধবার রাতে ওই ঘটনার জেরে মামলায় কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর আবদুল্লাহসহ ছয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১৫-২০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এ নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় থানায় দুটি মামলা হলো। ঘটনার সূত্রপাত ১৭ এপ্রিল রাতে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, এমবিবিএস ৬১ ব্যাচের শিক্ষার্থী মীর হামিদুর রহমান ও মো. আমানুল্লাহ মুয়াজের মধ্যে মোটরসাইকেলে তেল ভরা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ উঠেছে, বিবাদের সময় আমানুল্লাহ মুয়াজ মীর হামিদুর রহমানের মাথায় আঘাত করে তাঁকে গুরুতর জখম করেন।

এরপর সাধারণ শিক্ষার্থীরা মুয়াজকে আটকে রেখে পুলিশে সোপর্দ করেন। তবে নাটকীয় মোড় নেয় যখন পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় নাফিউল ইসলাম নামের এক ছাত্র হাতুড়ি দিয়ে মুয়াজের মাথায় আঘাত করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলেই নাফিউলকে আটক করে।

আহত দুই শিক্ষার্থীকে প্রথমে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও মুয়াজের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ এপ্রিল মুয়াজের বড় ভাই আহমদ শফি বাদী হয়ে ১২ জনের নাম উল্লেখ করে প্রথম মামলাটি করেন। তার পাল্টা হিসেবে এবার মীর হামিদুর রহমানের চাচা মীর মিজানুর রহমান বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় নতুন মামলাটি দায়ের করলেন।

তবে এই মামলায় মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রদলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আসামি করায় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম জানান, নতুন করে আরেকটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আগের মামলায় একজন গ্রেপ্তার থাকলেও নতুন মামলার আসামিদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

