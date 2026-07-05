হালুয়াঘাটে তুলার গুদামে আগুন, ২৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির দাবি

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট পৌর শহরের হাদিসের মোড় এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ‘হাসান কটন রিফাইনিং মিলস’-এর একটি তুলার গুদাম সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আজ রোববার বিকেল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে গুদামের মালামাল ও দুটি মেশিন পুড়ে যায়। ভুক্তভোগী মালিকের দাবি, এতে অন্তত ২৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া সড়কের হাদিসের মোড় এলাকার হাসান কটন রিফাইনিং মিলস থেকে হঠাৎ ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো টিনশেড গুদামে ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর আগেই টিনশেড গুদামঘর ও ভেতরের সব তুলা পুড়ে যায়।
অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনো জানা যায়নি।
ঘরের মালিক রাসেল বলেন, `আগুন লাগার পর দ্রুত এসে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেই। চোখের সামনেই অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল।'
ক্ষতিগ্রস্ত হাসান কটন রিফাইনিং মিলসের মালিক মাহমুদুল হাসান বলেন, `গতকাল বিকেল থেকে আমার গোডাউন বন্ধ ছিল। আজ আমি বাসায় ঘুমাচ্ছিলাম, সাড়ে তিনটায় খবর আসে গোডাউনে আগুন লেগেছে। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ গোডাউন বন্ধ ছিল। পরে এসে দেখি সব শেষ। গুদামে থাকা দুটি মেশিনসহ পুরো মালামাল পুড়ে গেছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম, আমার অন্তত ২৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে গেল।'
হালুয়াঘাট ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা খন্দকার মিজানুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অন্তত দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হন তারা। তবে অগ্নিকাণ্ডে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি। তদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে।
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