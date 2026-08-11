Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

মাদক সেবন করে স্ত্রীকে নির্যাতন, ভ্রাম্যমাণ আদালতে যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
মাদক সেবন করে স্ত্রীকে নির্যাতন, ভ্রাম্যমাণ আদালতে যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড
অভিযুক্ত রাসেল মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় মাদক সেবন করে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে রাসেল মিয়া (২৩) নামের এক যুবককে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ১০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোশারফ হোসেন এ দণ্ড দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত রাসেল মিয়া উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের উত্তর মাইজপাড়া গ্রামের লাল মিয়ার ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, রাসেল মিয়া মাদক সেবন করে প্রায়ই মাতলামি করতেন। প্রতিদিনের মতো আজও মাদক সেবন করে মাতলামি করেন এবং স্ত্রীকে নির্যাতন করেন। তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করলে থানা-পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে তাঁকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। আদালতে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তাঁকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও একই সঙ্গে ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

ধোবাউড়ার ইউএনও মোশারফ হোসেন বলেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় ধোবাউড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ার চিসতীসহ পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

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