ত্রিশালের সাবেক এমপি রুহুল আমীন মাদানীর মৃত্যু

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমীন মাদানী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।
রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রুহুল আমীন মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর বড় ছেলে হোসাইন প্রিন্স।
রুহুল আমীন হৃদ্যন্ত্রে সমস্যাসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। তিনি গত ২১ জুলাই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে ২৩ দিন নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।
আজ বুধবার বিকেলে গ্রামের বাড়ি ত্রিশাল সদর ইউনিয়নের চক পাঁচপাড়া মাদ্রাসা ও কারিগরি কলেজমাঠে রুহুল আমীনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে কলেজ মাঠসংলগ্ন নির্মাণাধীন মসজিদের দক্ষিণ পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।
রুহুল আমীন ১৯৯৬ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ২০১৮ সালে সংসদ সদস্য হওয়ার পর ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমীন মাদানী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।
রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রুহুল আমীন মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর বড় ছেলে হোসাইন প্রিন্স।
রুহুল আমীন হৃদ্যন্ত্রে সমস্যাসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। তিনি গত ২১ জুলাই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে ২৩ দিন নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।
আজ বুধবার বিকেলে গ্রামের বাড়ি ত্রিশাল সদর ইউনিয়নের চক পাঁচপাড়া মাদ্রাসা ও কারিগরি কলেজমাঠে রুহুল আমীনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে কলেজ মাঠসংলগ্ন নির্মাণাধীন মসজিদের দক্ষিণ পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।
রুহুল আমীন ১৯৯৬ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ২০১৮ সালে সংসদ সদস্য হওয়ার পর ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন দুই আওয়ামী লীগ ও কৃষক লীগ নেতা। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা বাজারে সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তাঁরা।২ মিনিট আগে
রংপুরের তারাগঞ্জে চোর সন্দেহে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দুই এসআই ও ছয় কনস্টেবলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) রংপুর পুলিশ সুপারের নির্দেশে তাঁদের বরখাস্ত করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।৮ মিনিট আগে
মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘এই ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। আজ থেকে ঘোষণা করছি, রংপুর বিভাগে এই দালাল চক্রকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো।’ মিছিল শেষে নগরের সেন্ট্রাল রোডে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, রুহুল আমিন হাওলাদার, মুজিবুল হক চুন্নুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন বিক্ষোভকারীরা।১৩ মিনিট আগে
মাদারীপুরের ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরির ঘটনায় এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের ধামুসা গ্রাম থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।২৭ মিনিট আগে