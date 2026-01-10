Ajker Patrika

বরগুনার দুটি আসন

সর্বোচ্চ ২৮ লাখ টাকা আয় জামায়াত প্রার্থীর

বরগুনা প্রতিনিধি
সর্বোচ্চ ২৮ লাখ টাকা আয় জামায়াত প্রার্থীর

সদর, আমতলী ও তালতলী উপজেলা নিয়ে বরগুনা-১ আসন এবং বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী নিয়ে গঠিত বরগুনা-২ আসন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন দুটিতে মোট বৈধ প্রার্থী ১৮ জন। রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে প্রার্থীদের দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কোনো প্রার্থীরই বার্ষিক আয় ১ কোটি টাকা নেই।

বরগুনা-১ আসনে মোট বৈধ প্রার্থী পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে হলফনামায় সবচেয়ে বেশি আয় উল্লেখ করেছেন খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর হোসাইন। আইন পেশায় বছরে তাঁর আয় ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এরপরের অবস্থানে রয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ অলিউল্লাহ। তাঁর বার্ষিক আয় বছরে ৮ লাখ টাকা।

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মহিবুল্লাহ হারুন বছরে আয় দেখিয়েছেন ৭ লাখ ৮২ হাজার টাকা। বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম মোল্লা পেশা ব্যবসা উল্লেখ করলেও হলফনামায় ব্যবসা থেকে কোনো আয় দেখাননি। তিনি বছরে ৬ লাখ ৩৪ হাজার টাকা আয় দেখিয়েছেন। জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী জামাল হোসাইন তাঁর হলফনামায় কোনো আয়ই লেখেননি।

বরগুনা-২ আসনে বৈধ আট প্রার্থীর মধ্যে হলফনামায় বছরে সবচেয়ে বেশি আয় দেখিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহম্মেদ। তবে তিনি পেশায় চিকিৎসক হলেও হলফনামায় পেশা থেকে

কোনো আয় উল্লেখ করেননি। জামায়াতের এই প্রার্থী শুধু আয় দেখিয়েছেন ২৮ লাখ ১২ টাকা।

বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও তিনবারের সাবেক এমপি নূরুল ইসলাম মনি তাঁর হলফনামায় বছরের আয় উল্লেখ করেছেন ২০ লাখ ১৮ হাজার ৩৬ টাকা। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মুফতি মিজানুর রহমান কাসেমী বছরে আয় দেখিয়েছেন ৫ লাখ ১৯ হাজার ৬৩০ টাকা।

বিষয়:

বরগুনাবিএনপিবরিশাল বিভাগছাপা সংস্করণত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

দুবাই পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

শিক্ষককে হেনস্তার পর টেনেহিঁচড়ে প্রক্টর অফিসে নিয়ে গেলেন চাকসুর শিবির নেতারা

তারেক রহমানের নেতৃত্বেই বিনির্মিত হবে আগামীর বাংলাদেশ, মোদির প্রত্যাশা

রাইস কুকার ব্যবহারের ভুল ও সতর্কতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

সম্পর্কিত

স্বজনদের টাকায় নির্বাচনী ব্যয়

স্বজনদের টাকায় নির্বাচনী ব্যয়

সর্বোচ্চ ২৮ লাখ টাকা আয় জামায়াত প্রার্থীর

সর্বোচ্চ ২৮ লাখ টাকা আয় জামায়াত প্রার্থীর

নিরাপদ এলাকা গড়ব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে

নিরাপদ এলাকা গড়ব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে

সংকট কাটছে না শিগগির

সংকট কাটছে না শিগগির