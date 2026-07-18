ময়মনসিংহের ভালুকায় এক দিনে তিন কারখানায় ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

ময়মনসিংহের ভালুকায় এক দিনে তিন কারখানায় চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ভালুকার সিডস্টোর এলাকার এক্সিলেন্ট সিরামিকস কারখানায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। অপরদিকে একই উপজেলার এক্সপেরিয়েন্স পোশাক কারখানায় (পাকিস্তানি কারখানা) এক শ্রমিক ও এনভয় কারখানায় আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
নিহতরা হলেন খুলনা জেলার শফিকুল ইসলাম (৩০) ও নেত্রকোনা জেলার রুমেল (২৫)। এরা দুজনই বহিরাগত ও এক্সিলেন্ট সিরামিকস কারখানার শ্রমিক। জানা গেছে, তাঁরা পানি পরিশোধন ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে মারা যান।
অন্যদিকে, ভালুকার এক্সপেরিয়েন্স পোশাক কারখানার শ্রমিক আলামিন (২৫) অসুস্থ হয়ে মারা যান। তিনি ত্রিশাল উপজেলার বাসিন্দা। অন্যজন, এনভয় কারখানার শ্রমিক জাবেদ হোসেন (৩০)। তিনি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। কারখানায় কাজ করার সময় অসাবধানবশত ফ্লোরে পড়ে গিয়ে রডের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।
আজ শনিবার ও আগের দিন শুক্রবার দিবাগত রাতে এসব ঘটনা ঘটে।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সুজাউদ্দিন দুই শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ভালুকার এক্সিলেন্ট সিরামিকস কারখানার পানি পরিশোধন ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে দুই শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ভালুকা শিল্প পুলিশের পরিদর্শক ইমারত গাজি বলেন, নিহত দুই শ্রমিক এক্সিলেন্ট সিরামিকস কারখানার নিয়মিত শ্রমিক না। তাঁরা দৈনিক চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। আজ সকাল ১০টার দিকে ভালুকার সিডস্টোর এলাকার এক্সিলেন্ট সিরামিকস কারখানার পানি পরিশোধনাগার ট্যাংক পরিষ্কার করার কাজ করছিলেন। শফিকুল প্রথমে ওই ট্যাংক পরিষ্কার করতে নামেন। কিন্তু ট্যাংকে নামার পর শফিকুলের কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে রুমেল তাঁকে বাঁচাতে ওই ট্যাংকে নামেন। পরে দুজনই ট্যাংকের ভেতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বিষয়টি অন্যান্য শ্রমিকেরা টের পেয়ে তাঁদের দুজনকে ওই ট্যাংক থেকে উদ্ধার প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
শিল্প পুলিশের পরিদর্শক ইমারত গাজি বলেন, বর্তমানে কারখানার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। নিহতের স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। স্বজনেরা আসলে তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অপর দুই শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়ে তিনি বলেন, সকালে ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা এলাকার পাকিস্তানি মিলে কাজে আসার পর আলামিন (২৫) নামে এক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ভালুকা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আলামিন হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে জানিয়েছে কর্তব্যরত চিকিৎসক।
অন্যদিকে, উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের জামিরদিয়া এনভয় কারখানায় জাবেদ হোসেন ফ্লোরে কাজ করার সময় মাথা ঘুরে পড়ে রডে আঘাত লেগে গুরুতর আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জাবেদকে মৃত ঘোষণা করেন।
যশোরের অভয়নগরে বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে চাঁদার দাবিতে বখাটেদের হাতে মারধরের শিকার হয়েছেন এক তরুণ। এ সময় ওই তরুণের বান্ধবীকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেলে উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে নূরবাগ বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন জুতাপট্টির...৫ মিনিট আগে
পীরগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক আনজারুল হক ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও এক ছেলে রেখে গেছেন। আজ শনিবার ভোরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।৯ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ভীমরুলি পেয়ারা বাগানে ঘুরতে এসে খালে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হওয়া সানি হাওলাদার (১৪) নামে এক কিশোরের মরদেহ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে খালে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয় ওই কিশোর। সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে স্থানীয় ডুবুরিদের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়।১৩ মিনিট আগে
শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দক্ষিণখানের মোল্লারটেক ধোবাদিয়া এলাকায় শিশির তার এক বন্ধুর মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়। মোটরসাইকেলটি চালিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি দ্রুতগামী ব্যাটারিচালিত রিকশা সজোরে ধাক্কা দেয়। ছিটকে পড়ে মাথায় ও শরীরে গুরুতর আঘাত পায় সে। দুর্ঘটনার...১৭ মিনিট আগে